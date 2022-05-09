Холанд уже уведомил «Боруссию», что уходит из клуба

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сегодня, 12:31

Нападающий дортмундской «Боруссии» переходит в «Манчестер Сити».

Норвежский форвард уже уведомил руководство своего клуба, что уйдет по завершении сезона.

«Боруссия» получит сумму выкупа в размере 75 млн евро сразу, одним платежом.