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Холанд уже уведомил «Боруссию», что уходит из клуба

сегодня, 12:31

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд переходит в «Манчестер Сити».

Норвежский форвард уже уведомил руководство своего клуба, что уйдет по завершении сезона.

«Боруссия» получит сумму выкупа в размере 75 млн евро сразу, одним платежом.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:33
Боруссия внакладе не останется.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 14:27
Давно пора!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:22
Ну хорошо что не сбежал!
drug01
drug01
сегодня в 12:57
Удачной игры!
Aleks365
Aleks365
сегодня в 12:53
Молодец теперь катись великий игрок нашелся.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:45
Наконец вопрос решился.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 12:43
Засиделся он там
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:37
Остается лишь поблагодарить за вклад в успехи Боруссии, пожелать удачи и рекордов в новом клубе. Надеюсь, проявит себя достойно, и должен идеально вписаться в состав Ман Сити. Единственное жаль в этой ситуации "брэксит Холланда" Лиама Делапа, потенциал у парня просто сумашедший. Надеюсь его отдадут для прокачки в аренду в топовые клубы Чемпионшипа или в какой-нибудь клуб середняк Бундеслиги.

Если здоровье не подведет, то это конечно станет колоссальным усилением. Его мощь и скорость при наличии такого количества пасующих игроков - бешеное сочетание. Правда, по мне он игрок под более контратакующую манеру, не совсем тип Пепа.
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