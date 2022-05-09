Холанд уже уведомил «Боруссию», что уходит из клуба

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд переходит в «Манчестер Сити».
Норвежский форвард уже уведомил руководство своего клуба, что уйдет по завершении сезона.
«Боруссия» получит сумму выкупа в размере 75 млн евро сразу, одним платежом.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд переходит в «Манчестер Сити».
Норвежский форвард уже уведомил руководство своего клуба, что уйдет по завершении сезона.
«Боруссия» получит сумму выкупа в размере 75 млн евро сразу, одним платежом.
Если здоровье не подведет, то это конечно станет колоссальным усилением. Его мощь и скорость при наличии такого количества пасующих игроков - бешеное сочетание. Правда, по мне он игрок под более контратакующую манеру, не совсем тип Пепа.
Если здоровье не подведет, то это конечно станет колоссальным усилением. Его мощь и скорость при наличии такого количества пасующих игроков - бешеное сочетание. Правда, по мне он игрок под более контратакующую манеру, не совсем тип Пепа.