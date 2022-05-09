Роналду сообщил одноклубникам, что не уйдёт из МЮ при одном условии

Форвард Криштиану Роналду намерен остаться в «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, португальский форвард сообщил одноклубникам, что не уйдет, если новый главный тренер команды Эрик тен Хаг будет заинтересован в работе с ним. Контракт 37-летнего Роналду с МЮ рассчитан до лета 2023 года и он хочет его отработать.
Отмечается, что Криштиану не хочет уходить сразу после неудачного сезона. Форвард настроен вернуть команду в Лигу чемпионов в следующем сезоне и завоевать с ней трофей.
Ранее появлялась информация, согласно которой Алекс Фергюсон хочет, чтобы Роналду остался в МЮ. Бывший наставник команды несколько раз беседовал с игроком.
Роналду со своими 18 липовыми голами, где вся команда играет на его дешёвую статистику, даже в лигу чемпионов не попал, играя с составом который оценивается в 900 млн. долл.
Роналду со своими 18 липовыми голами, где вся команда играет на его дешёвую статистику, даже в лигу чемпионов не попал, играя с составом который оценивается в 900 млн. долл.
То, что Роналду останется в команде это отнюдь не главная головная боль для Тен Хаага, проблем, которые ему придётся решать намного больше!
То, что Роналду останется в команде это отнюдь не главная головная боль для Тен Хаага, проблем, которые ему придётся решать намного больше!
" И нету других забот"
" И нету других забот"
У Эрика Тен Хаага не остается выбора и шанса на малейший провал, даже не попытавшись построить свой футбол на перспективу
У Эрика Тен Хаага не остается выбора и шанса на малейший провал, даже не попытавшись построить свой футбол на перспективу
Роналду легенда, но на данный момент в Европе он уже никому не нужен
А перейдя в МЛС/Катар он автоматически признает, что сдулся и не тянет
Роналду легенда, но на данный момент в Европе он уже никому не нужен
А перейдя в МЛС/Катар он автоматически признает, что сдулся и не тянет
Скорее всего, в FIFA 23 Месси не получит более существенного понижения и разделит 92-й рейтинг с Левандовским. Из-за понижения скорости рывков до 78 Лео рискует выпасть из меты – его эра в футсиме подходит к концу.
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Какие Ыксперты в ФИФА сидят? Месси не стоит к 90! Они ему снизили только на 1 балл, с 93 на 92. Бензема тогда минимум 96-97 должен быть. Мбаппе минимум 95.
Скорее всего, в FIFA 23 Месси не получит более существенного понижения и разделит 92-й рейтинг с Левандовским. Из-за понижения скорости рывков до 78 Лео рискует выпасть из меты – его эра в футсиме подходит к концу.
=========================
Какие Ыксперты в ФИФА сидят? Месси не стоит к 90! Они ему снизили только на 1 балл, с 93 на 92. Бензема тогда минимум 96-97 должен быть. Мбаппе минимум 95.
Я лицо клуба
Я лицо клуба