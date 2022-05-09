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Роналду сообщил одноклубникам, что не уйдёт из МЮ при одном условии

сегодня, 12:58

Форвард Криштиану Роналду намерен остаться в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, португальский форвард сообщил одноклубникам, что не уйдет, если новый главный тренер команды Эрик тен Хаг будет заинтересован в работе с ним. Контракт 37-летнего Роналду с МЮ рассчитан до лета 2023 года и он хочет его отработать.

Отмечается, что Криштиану не хочет уходить сразу после неудачного сезона. Форвард настроен вернуть команду в Лигу чемпионов в следующем сезоне и завоевать с ней трофей.

Ранее появлялась информация, согласно которой Алекс Фергюсон хочет, чтобы Роналду остался в МЮ. Бывший наставник команды несколько раз беседовал с игроком.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 17:39
Уйдёт, не уйдёт, не надо гадать. Всё решают деньги. Заплатят сколько нужно и все вопросы будут решены.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ ТASKMASTER (раскрыть)
сегодня в 17:38
Карлик с 4 голами и 12 ассистамм вместе с командой вернули чемпионство, хотя тот же состав ПСЖ без Месси проиграли чемпионат в прошлом году!
Роналду со своими 18 липовыми голами, где вся команда играет на его дешёвую статистику, даже в лигу чемпионов не попал, играя с составом который оценивается в 900 млн. долл.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 16:35
"Не уйдёт", а куда? Кто приглашает его? Никто!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:10
Он просто пиарится, мол я хотел остаться, типа помочь команде, хотя прекрасно знает, что Тен Хагу не нужен.
протон
протон
сегодня в 15:55
Проблема не в Роналду, хотя многие хейтеры именно в нем видят проблему, у МЮ проблемы уже давно и задолго до того, как в команду вернулся Роналду! Команда сейчас представляет систему, которую уже давно не обновлял с множеством багов и пробелов! У команды все линии развалены и нет взаимодействия друг с другом! В каждой линии (защита, центр, нападение) должны быть свои лидеры, которые обеспечивают взаимодействие между линиями, тем самым обеспечивая системную работу команды! Взять тот же Реал, когда они брали 3 ЛЧ (Роналду лидер в нападении - в центре лидерами являются Кроос, Модрич, Кащемиро, ну и в защите порядком руководил Рамос) - как результат четкая налаженная схема, с ярко выраженным лидерами в каждой линии! Тоже все было и в Барсе, когда там на основных позициях были Пуйоль - Хави/Иньеста - Месси! В Ливерпуле сейчас Ван Дейк - Фабиньо /Хендерсон - Салах/Мане!! А, что у МЮ?? У них нет нормальных лидеров не в защитных линиях, не в центре! Игроки, должны отвечать за свои позиции просто не справляются со своими задачами или просто не тянут в связи с не высоким уровнем ! Плюс не хватает твёрдой тренерский руки, который сумел наладить микроклимат в команде и мотивировать игроков на достижение целей!
То, что Роналду останется в команде это отнюдь не главная головная боль для Тен Хаага, проблем, которые ему придётся решать намного больше!
Jon718875
Jon718875
сегодня в 15:54
Ай Моська, знать она ещё сильна,раз требует условия...
ТASKMASTER
ТASKMASTER
сегодня в 15:25
Роналду -18 голов,полурослик-4...)))))))
edubokom
edubokom
сегодня в 15:13
Ну пусть пополнит ещё свою стату от 18 до 23 голов
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:07
Роналду сообщил одноклубникам, что не уйдёт из МЮ при одном условии-если никому не будет нужен!!!
dok66
dok66
сегодня в 14:59
Новый тренер должен резать по живому , как хирург . Иначе старая болячка опять вылезет .
ДСА
ДСА
сегодня в 14:34
Другие игроки не хотят с ним играть.
hate1
hate1
сегодня в 14:33
У Тен Хага в Аяксе играет не более мобильный и не более быстрый Алле. Который, к тому же, много забивает. То есть, система встроена так, что голы Цф-рду создаёт команда. Идеальные условия для КР7. Он-то умеет находить зоны. Думаю, что при 10Хаге Криштиану сможет играть и забивать.
112910415
112910415
сегодня в 14:25
Доконать клуб!
" И нету других забот"
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:04
Звучит как угроза.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 13:58
То есть, в идеале, Тен Хааг должен прийти и построить команду так чтоб в топ4 попали без вопросов + какие-то трофеи (КА, ЛЕ) и чтоб эта же команда в след году давала результат в ЛЧ - при этом вся эта задумка была осуществлена на персоне Роналду.
У Эрика Тен Хаага не остается выбора и шанса на малейший провал, даже не попытавшись построить свой футбол на перспективу
зигзаг
зигзаг
сегодня в 13:56
Остаётся, это как отмаз чтобы в ЛЧ с Месси не встречаться.
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 13:56
Так говорит,как будто за ним очередь выстроилась
Роналду легенда, но на данный момент в Европе он уже никому не нужен
А перейдя в МЛС/Катар он автоматически признает, что сдулся и не тянет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:46
Прошлым летом Лионель Месси неожиданно перешел в «ПСЖ». Трансфер поразил болельщиков, но мало кто сомневался, что с таким приобретением парижане пошумят в еврокубках. Получилось иначе: сезон-2021/22 стал для Месси, возможно, худшим в карьере. Лионель не помог команде в матчах с «Реалом», а в Лиге 1 утратил голевое чутье. Аргентинец потерял скорость и сконцентрировался на созидании.

Скорее всего, в FIFA 23 Месси не получит более существенного понижения и разделит 92-й рейтинг с Левандовским. Из-за понижения скорости рывков до 78 Лео рискует выпасть из меты – его эра в футсиме подходит к концу.
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Какие Ыксперты в ФИФА сидят? Месси не стоит к 90! Они ему снизили только на 1 балл, с 93 на 92. Бензема тогда минимум 96-97 должен быть. Мбаппе минимум 95.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:42
Всё правильно сказано. Если главный тренер будет заинтересован в его услугах, значит так тому и быть.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:39
Да он останется кто его купит? Возможно Псж или в Китай поедит хз
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:29
А может быть, не хочет уходить по другой причине, а именно: что-то я не слышал, чтобы какой-либо ТОП-клуб приглашал его в свои ряды. А в "МЮ" всё ему знакомо и голы забивает... Вот и ломается, как девка на выданье. Футболист выдающийся, но неприятный тип.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 13:25
Иди из этого клуба.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:23
Из за него вся игра в МЮ развалилась, а он еще условия ставит !
3ton
3ton
сегодня в 13:12
Условие одно - его статистика и пиар важнее результатов команды .
Я лицо клуба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:11
Он ещё и условия ставит...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:59
Посмотрим на что он ещё годен
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