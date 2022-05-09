Роналду сообщил одноклубникам, что не уйдёт из МЮ при одном условии

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сегодня, 12:58

Форвард намерен остаться в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, португальский форвард сообщил одноклубникам, что не уйдет, если новый главный тренер команды Эрик тен Хаг будет заинтересован в работе с ним. Контракт 37-летнего Роналду с МЮ рассчитан до лета 2023 года и он хочет его отработать.

Отмечается, что Криштиану не хочет уходить сразу после неудачного сезона. Форвард настроен вернуть команду в Лигу чемпионов в следующем сезоне и завоевать с ней трофей.