Агент Рассказова: «Думаю, не стоит ждать ухода Николая из „Спартака“ летом».

Валериюс Мижигурскис, агент Николая Рассказова, ответил на вопрос о будущем защитника «Спартака». Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года.
Что с контрактом? Все везде хорошо. Стоит ли ждать уход Николая куда-то летом? Жизнь покажет, но, думаю, не стоит.
Ранее Мижигурскис заявлял, что у Рассказова были предложения из Европы.
Веселье час , и боль разлуки
Готов делить , с тобой всегда
Давай сожмём, друг другу руки
И в дальний путь, на долгие года !)
Веселье час , и боль разлуки
Готов делить , с тобой всегда
Давай сожмём, друг другу руки
И в дальний путь, на долгие года !)