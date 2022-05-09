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Агент Рассказова: «Думаю, не стоит ждать ухода Николая из „Спартака“ летом»

сегодня, 11:14

Валериюс Мижигурскис, агент Николая Рассказова, ответил на вопрос о будущем защитника «Спартака». Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года.

Что с контрактом? Все везде хорошо. Стоит ли ждать уход Николая куда-то летом? Жизнь покажет, но, думаю, не стоит.

Ранее Мижигурскис заявлял, что у Рассказова были предложения из Европы.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:19
А что говорит руководство Спартака? Или им не до него?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:15
Да и черт с ним
nbj3n65zt8rd
nbj3n65zt8rd
сегодня в 12:14
Он слишком слабый игрок
Cat01
Cat01
сегодня в 11:54
Пусть играет чаще!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:38
Без рассказова спартак точно угодит в ФНЛ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:31
Агент Рассказова: «Думаю, не стоит ждать ухода Николая из „Спартака“ летом».

Веселье час , и боль разлуки
Готов делить , с тобой всегда
Давай сожмём, друг другу руки
И в дальний путь, на долгие года !)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:31
Скоро увидим
shlomo
shlomo
сегодня в 11:26
Пусть играет, что уходить то
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:21
Сам он от кормушки не уйдёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:16
А мы и не ждём,пусть играет!
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