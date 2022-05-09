Агент Рассказова: «Думаю, не стоит ждать ухода Николая из „Спартака“ летом».

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сегодня, 11:14

Валериюс Мижигурскис, агент , ответил на вопрос о будущем защитника «Спартака». Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года.

Что с контрактом? Все везде хорошо. Стоит ли ждать уход Николая куда-то летом? Жизнь покажет, но, думаю, не стоит.

Ранее Мижигурскис заявлял, что у Рассказова были предложения из Европы.