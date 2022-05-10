Петржела: «Вижу Федотова преемником Семака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу возможного назначения главного тренера «Сочи» Владимира Федотова на аналогичную должность в «Спартаке».
Владимир Федотов выдает великолепные результаты с «Сочи». Он смог построить команду с нуля и ведет ее к «серебру» в РПЛ. Он сильнейший тренер лиги на данный момент. В «Спартак» ему уходить не нужно, там все обречены на провал. Вижу Федотова преемником Семака. Он станет следующим тренером «Зенита» после Сергея.
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