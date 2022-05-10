Петржела: «Вижу Федотова преемником Семака»

Бывший главный тренер «Зенита» высказался по поводу возможного назначения главного тренера «Сочи» на аналогичную должность в «Спартаке».

Владимир Федотов выдает великолепные результаты с «Сочи». Он смог построить команду с нуля и ведет ее к «серебру» в РПЛ . Он сильнейший тренер лиги на данный момент. В «Спартак» ему уходить не нужно, там все обречены на провал. Вижу Федотова преемником Семака. Он станет следующим тренером «Зенита» после Сергея.