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Петржела: «Вижу Федотова преемником Семака»

сегодня, 11:24

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу возможного назначения главного тренера «Сочи» Владимира Федотова на аналогичную должность в «Спартаке».

Владимир Федотов выдает великолепные результаты с «Сочи». Он смог построить команду с нуля и ведет ее к «серебру» в РПЛ. Он сильнейший тренер лиги на данный момент. В «Спартак» ему уходить не нужно, там все обречены на провал. Вижу Федотова преемником Семака. Он станет следующим тренером «Зенита» после Сергея.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:22
Не верю...Ваша главная ошибка в том, что в Спартаке на 100% ничего гарантировать нельзя)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:18
Обьяление (на правах рекламы): Хочешь вообще не выигрывать РПЛ? Стань тренером Спартака. Опыт работы от кандидатов не требуется...
Гаратирован 100% результат. 18 лет (из 19-ти) на рынке....
Futurista
Futurista
сегодня в 11:55, ред.
Обьяление (на правах рекламы): Хочешь выиграть РПЛ? Стань тренером Зенита. Опыт работы от кандидатов не требуется...
Гаратирован 100% результат. 18 лет на рынке....
beefs
beefs
сегодня в 11:36
да Семак же еще молодой, ему до пенсии еще далеко...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:36
Что-ж вполне возможно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:35
а как же серОжа власта?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:34
ну это бабка на двое сказала
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:29
Это правильно. Манекен в "Сочи" как раз пусть идёт.
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