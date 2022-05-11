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Реднапп: «От перехода Холанда многие выиграют»

сегодня, 10:10

Бывший футболист «Тоттенхэма» Джейми Реднапп считает, что переход нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» пойдет на пользу всей АПЛ.

Для меня как для поклонника футбола отрадно, что Премьер-лига получит суперзвезду. На данный момент Роналду не в лучшей своей форме, а Месси у нас никогда не было, поэтому для АПЛ будет очень полезно иметь такого футболиста, на которого равняются дети. Холанд невероятен. Переход в «Манчестер Сити» — серьёзный вызов для него, но думаю, он справится.

Поклонники «Манчестер Сити» очень хотели получить центрального нападающего, и теперь у них будет играть один из лучших футболистов мира на этой позиции. От перехода Холанда многие выиграют.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:38
Пока трудно что то прогнозировать. Учитывая очень большую травматичность парня , карьера может и не заладится. Его ли это команда - пока неясно . Надо подождать , пусть годик поиграет, а там можно и порассуждать.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:14
Суперзвездой ему только предстоит стать. Доказав игрой в ТОП клубе АПЛ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:36
Больше всех выиграет Боруссия, получив 60 млн.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:12
Прежде всего сам футболист
izrafel
izrafel
сегодня в 10:11
Посмотрим что из этого получится
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