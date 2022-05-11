Реднапп: «От перехода Холанда многие выиграют»

Бывший футболист «Тоттенхэма» считает, что переход нападающего «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити» пойдет на пользу всей АПЛ .

Для меня как для поклонника футбола отрадно, что Премьер-лига получит суперзвезду. На данный момент Роналду не в лучшей своей форме, а Месси у нас никогда не было, поэтому для АПЛ будет очень полезно иметь такого футболиста, на которого равняются дети. Холанд невероятен. Переход в «Манчестер Сити» — серьёзный вызов для него, но думаю, он справится.

Поклонники «Манчестер Сити» очень хотели получить центрального нападающего, и теперь у них будет играть один из лучших футболистов мира на этой позиции. От перехода Холанда многие выиграют.