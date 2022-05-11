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Джеррард: «Я невероятно горжусь своими игроками»

сегодня, 09:24
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о своей команде в позитивном ключе, несмотря на поражение от «Ливерпуля» (1:2).

Мы должны были реализовывать те моменты, которые у нас появлялись. Мне немного обидно, что мы смогли забить лишь один раз. Позитив для меня заключается в том, что мы играли храбро, почти не уступая лучшей команде мира. Я невероятно этим горжусь.

Уверен, Дэнни Ингс по пути домой будет прокручивать в голове эти моменты. Мне нравится то, что он привносит в игру. Он может гордиться тем, что потрудился до седьмого пота. Здорово, что мы смогли обострять в этой игре.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:37
А могли бы окончательно тормознуть Ливерпуль...
s68tjd6nfswx
s68tjd6nfswx
сегодня в 10:08
Но родному Ливеру всегда чем могу помогу
beefs
beefs
сегодня в 09:36
ну что поделаешь, класс есть класс...
Cat01
Cat01
сегодня в 09:30
Ещё много работы
протон
протон
сегодня в 09:28
Раздражает, когда говорят одно, а на поле совсем другое. Можно сколько угодно говорить про смелый футбол, но большую часть матча только отбивались автобусом. Как только счет стал в пользу Ливерпуля, то тут же начали играть в футбол. А до этого играли на удержание ничьи всеми силами, хотя до матча говорили что будут играть якобы только на победу
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:25
Спасибо Ингсу и Моссу за победу
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