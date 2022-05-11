Джеррард: «Я невероятно горжусь своими игроками»

Главный тренер «Астон Виллы» высказался о своей команде в позитивном ключе, несмотря на поражение от «Ливерпуля» (1:2).

Мы должны были реализовывать те моменты, которые у нас появлялись. Мне немного обидно, что мы смогли забить лишь один раз. Позитив для меня заключается в том, что мы играли храбро, почти не уступая лучшей команде мира. Я невероятно этим горжусь.

Уверен, Дэнни Ингс по пути домой будет прокручивать в голове эти моменты. Мне нравится то, что он привносит в игру. Он может гордиться тем, что потрудился до седьмого пота. Здорово, что мы смогли обострять в этой игре.