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Клопп — о Холанде: «К сожалению, это хорошее подписание для „Ман Сити“»

сегодня, 12:02

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на переход форварда Эрлина Холанда из «Боруссии» в «Манчестер Сити».

Холанд — хороший игрок. Впрочем, «Сити» славится своей командной игрой...

Хотя могу сказать уверенно одно. К сожалению, это действительно хорошее подписание для «горожан».

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:16
Холланд был бы усилением абсолютно для любого клуба мира, будь то Реал, Бавария, ПСЖ, Ливер и все остальные.
К сожалению он перешёл в тот клуб.в котором итак уже 2 равноценных состава.
Я как поклонник Реала был бы даже не против идеи, чтоб он оказался в Барсе. Мбаппе у нас, Холланд у них, и можно вновь на 15 лет запасаться попкорном.

Но увы, он перешёл к этим денежным мешкам (Эвра - красавчик!).
Что в этом интересного? У них СТОмиллионные Грилишы, Стерлинги сидят в запасе. Настолько там переизбыток в составе.

Если Гвардиола всё же выиграет когда-нибудь ЛЧ, то все будут кричать, что вот он, лучший тренер в мире! Сэр Алекс Фергюссон, подвинься! Но разве это так? Человек без плана "Б". Потратил на игроков больше, чем некоторые государства на оборону своей страны.
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