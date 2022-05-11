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Тухель: «Вероятно, я не особо популярен среди игроков „Челси“»

сегодня, 10:39

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о недовольстве игроков клуба отменой выходного дня после матча АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

Если вы станете тренером высокого уровня, то вас не будут постоянно любить. Такого не будет. Наверное, я не популярен в команде. Большинство игроков были готовы к получасовому разговору и просмотру прошлой игры. Но когда они поняли, зачем собрались в воскресенье, им пришлось смириться с этим.

Мне необходим свободный день, ибо я тоже отменил свой выходной. Мне пришлось отменить свои воскресные планы. Так бывает. В час дня состоялся матч юношеской команды, и многие игроки «Челси» даже остались её посмотреть. Они берут ответственность на себя, мне это нравится.

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396fxnyqs32g
396fxnyqs32g
сегодня в 11:57
Из всех команд со скандалом сваливал.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:13
Зато фанаты полюбляют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:08
Они же профи и всё понимают!
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