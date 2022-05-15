«Оставьте уже в покое тренера». Мостовой — о работе Ваноли

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Полтора момента за первый тайм у обеих команд – игроки «Зенита» держали хорошо мяч без резких движений, «Спартак» неплохо оборонялся. Во второй половине перевернулась игра, потому что начали рисковать, но после выхода Дзюбы стали играть в «выбей мяч, Артём поборется и выиграет его». Так они и сравняли. «Спартак» сам виноват, что сел и не воспользовался контратаками, а моменты были.

Судейство хорошее. Футбол был негрубый без хамства, командам давали играть. Пенальти? По мне, там скорее гол Малкома, чем пенальти. Селихов не нарушал, он сыграл в мяч и следующим касанием дёрнул.

Мне сегодня понравился Мозес, хотел бы отметить Пруцева, огромный объем, отрабатывал прилично, он молодой, много не хватает, но он набирает.

Оставить Ваноли на следующий сезон? Мне уже смешно слушать все эти разговоры. Есть клубы, где по три месяца выиграть не могут, вроде «Рубина», и там их не увольняют, а в «Спартаке» за год по 2-3 меняются. Это смешно. Оставьте уже в покое тренера. Руя убрали – никто не понял, до этого ещё убирали попрыгунчика. Смысл менять тренера? Команда как была на 10-м месте, так там и останется. А сейчас ещё Кубок России выиграет и войдёт в историю.