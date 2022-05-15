Ваноли: «Хотели показать, какого прогресса мы добились после поражения 1:7»

Главный тренер «Спартака» рассказал о подготовке к матчу 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Команду было легко готовить к этому матчу. Здесь все прекрасно все понимали. Добавляло нам мотивацию и унизительное поражение 1:7, и ролик «Зенита», и 27 очков в таблице между нами. Мы хотели доказать и показать, какого прогресса мы добились.

При подготовке к матчу мы хотели понять, на какой стадии нашей работы мы находимся. Мы играли против сильнейшей команды. Хотели сразиться с «Зенитом». Но буквально за несколько дней у нас выбыло три центральных защитника. Это добавляло сложности. Большая заслуга моих ребят. Я им всем благодарен. Мы прогрессируем в тактике.

У меня нет проблем с мотивацией. Спорт не должен касаться политики. Ребята не заслуживали этого, должны были играть в Лиге Европы. Я доволен тем, что я делаю. Мне хочется, чтобы команда прогрессировала и шла к своей цели.