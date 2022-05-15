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Ваноли: «Хотели показать, какого прогресса мы добились после поражения 1:7»

сегодня, 19:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о подготовке к матчу 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Команду было легко готовить к этому матчу. Здесь все прекрасно все понимали. Добавляло нам мотивацию и унизительное поражение 1:7, и ролик «Зенита», и 27 очков в таблице между нами. Мы хотели доказать и показать, какого прогресса мы добились.

При подготовке к матчу мы хотели понять, на какой стадии нашей работы мы находимся. Мы играли против сильнейшей команды. Хотели сразиться с «Зенитом». Но буквально за несколько дней у нас выбыло три центральных защитника. Это добавляло сложности. Большая заслуга моих ребят. Я им всем благодарен. Мы прогрессируем в тактике.

У меня нет проблем с мотивацией. Спорт не должен касаться политики. Ребята не заслуживали этого, должны были играть в Лиге Европы. Я доволен тем, что я делаю. Мне хочется, чтобы команда прогрессировала и шла к своей цели.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:08
Прогресс как видим совсем не большой произошёл
Сергей Лемской
Сергей Лемской
сегодня в 21:06
Допрогрессировался до 10 места и ещё говорит, что доволен своей работой. Или он это о своей зарплате?
izrafel
izrafel
сегодня в 20:37
А что доказали то?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:36
Показали, но это но та мотивация.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:13
При чём здесь 1:7 ???
Тогда играли в Питере...и зря брошенный в Руя камень может и вернуться...))

А какой прогресс коль
в 2019-м в Москве - 1:1
в 2020-м в Москве - 1:1
Сегодня в Москве - 1:1
...только раньше Зенит приезжал не в ранге чемпиона ваньку валять...как сегодня....а играть...
..так что прогресс не очевиден...а скорей не виден..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:57
Ой как показали , почти как 🏆 🥇 !)
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