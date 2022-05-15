Кавазашвили: «Пенальти в ворота „Спартака“ не было»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о результате матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Пенальти в ворота «Спартака» не было. Селихов в прыжке выбил мяч у соперника и налетел на игрока «Зенита». Ерохин наткнулся на руки Александра, это не пенальти! Не знаю, кто сегодня на VAR сидит, но его точно надо отстранять. Гол же уже забит до пенальти, зачем создавать такой прецедент?

Не скажу, что игра была скучноватой. В перовом тайме «Зенит» показал, что не зря они считаются лучшей командой России. Весь тайм они вели игру и показали, что индивидуально и коллективно для нашего футбола играют превосходно.

Во втором тайме началась игра на выживание: кто кого перебегает. «Спартак» прибавил в движении, но они не могли нормально отдать пас, поэтому компенсировали все неточности большой физической нагрузкой.

Ничейный результат обиден для «Спартака». В голе Соболева немного виноват Одоевский. Вратарь команды чемпиона так играть не должен.