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Кавазашвили: «Пенальти в ворота „Спартака“ не было»

сегодня, 21:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о результате матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Пенальти в ворота «Спартака» не было. Селихов в прыжке выбил мяч у соперника и налетел на игрока «Зенита». Ерохин наткнулся на руки Александра, это не пенальти! Не знаю, кто сегодня на VAR сидит, но его точно надо отстранять. Гол же уже забит до пенальти, зачем создавать такой прецедент?

Не скажу, что игра была скучноватой. В перовом тайме «Зенит» показал, что не зря они считаются лучшей командой России. Весь тайм они вели игру и показали, что индивидуально и коллективно для нашего футбола играют превосходно.

Во втором тайме началась игра на выживание: кто кого перебегает. «Спартак» прибавил в движении, но они не могли нормально отдать пас, поэтому компенсировали все неточности большой физической нагрузкой.

Ничейный результат обиден для «Спартака». В голе Соболева немного виноват Одоевский. Вратарь команды чемпиона так играть не должен.

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Все комментарии
mike60
mike60
сегодня в 22:07
Ну даже если пенальти не было,но гол то Малком забил все равно.Надо было не пенальти назначать,а просто гол засчитывать.Меня Кавазашвили изрядно раздражает.Вратарь конечно был хороший,но человек он полный желчи.Он слишком много советует.Учит играть,судить,тренировать.Хочется его заставить судить один матч.Или тренером его поставить.Много пустой болтовни.Много желчи льет всегда.Хейт здесь неуместен.У Зенита отменили чистый гол.и пенальти не нужен был.Складывается такое ощущение,что он так сильно недоволен жизнью,что ему лишь бы найти повод,чтобы вступить в перепалку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:00
Как это не было ??
Мостовой забил...я сам видел...
cska1948
cska1948
сегодня в 21:56
"...Гол же уже забит до пенальти, зачем создавать такой прецедент?..."
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Разве?
cska1948
cska1948
сегодня в 21:52
"...Селихов в прыжке выбил мяч у соперника и налетел на игрока «Зенита»..."
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Нет, не так! Селихов налетел на игрока Зенита и благодаря этому выбил мяч а это пенальти.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 21:45
Каждый видит то, что хочет видеть... Такова натура болельщика..
diodert55557
diodert55557
сегодня в 21:42
надо было дать доиграть момент и засчитывать гол Малкома!
lotsman
lotsman
сегодня в 21:40
На повторе хорошо видно, как Селихов обхватил ноги Ерохина за икры.
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