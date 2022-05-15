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Брат Федуна: «„Спартак“ мог забить больше, а „Зенит“ — нет»

сегодня, 19:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Был ли сегодня сильнее «Спартак»? Ребят, ничья. Счёт на табло, вы что. Не дотянули. Бывает. Пенальти не видел.

Вы сами видели, игра была хорошая. «Спартак» мог забить больше, а «Зенит» — нет. Поэтому жаль. Но не дотерпели. Получил удовольствие от игры «Спартака». Сегодня был хороший матч. Жалко, что он закончился ничьей.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
сегодня в 21:52
..
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
сегодня в 21:47
Кум Федуна: «Спартак? Да, знаю такой клуб. Самый лучший, просто недозабили, а соперники, редиски, не хотели поддаваться».
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
сегодня в 21:42
.
Узбагойся
Узбагойся
сегодня в 21:40
Спартак уже не народная команда, а семейная))
Интересно, что скажут другие родственники? Мама Заремы например? Ждём новостей)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 21:34
Это просто эфирный шум на фоне подготовки к запуску спутницы.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:34
С 10 места и это -аргУмент.
Gahi
Gahi
сегодня в 20:31
Все кто что мог показать, показали на футбольном поле, начиная от арбитра и кончая противоборствующих команд. А результат возможностей ничья.
ABir
ABir
сегодня в 20:30
Могли победить, в итоге не проиграли. Есть над чем дальше работать. Главное максимально сохранить состав и не менять тренера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:29
Всё понятно...кроме одного...
Почему Зенит то не мог забить больше??
Имея преимущество по количеству ударов и владению мячом
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 20:27
Счёт на табло
161регион
161регион
сегодня в 20:23
Если бы у бабушки был бы х.. Она была бы дедушкой....
112910415
112910415
сегодня в 20:16
играли неплохо, так же надо с Динамо
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:12
Победа больших дивидендов не принесла бы.
t272nm
t272nm
сегодня в 20:03
Гы! Спартак мог, вообще, ничего не забить, если бы Кукуян отсудил нормально и отменил гол, который был забит после нарушения правил. А так да, Спартак мог бы и еще забить и мог бы чемпионом стать и еще много чего мог бы.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:55
Эх Андрей....держи "флаг" бодрей....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:54
Посмотри на табло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:54
Вышло, как вышло!
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