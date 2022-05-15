Брат Федуна: «„Спартак“ мог забить больше, а „Зенит“ — нет»

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Был ли сегодня сильнее «Спартак»? Ребят, ничья. Счёт на табло, вы что. Не дотянули. Бывает. Пенальти не видел.

Вы сами видели, игра была хорошая. «Спартак» мог забить больше, а «Зенит» — нет. Поэтому жаль. Но не дотерпели. Получил удовольствие от игры «Спартака». Сегодня был хороший матч. Жалко, что он закончился ничьей.