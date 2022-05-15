Брат Федуна: «„Спартак“ мог забить больше, а „Зенит“ — нет»

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
Был ли сегодня сильнее «Спартак»? Ребят, ничья. Счёт на табло, вы что. Не дотянули. Бывает. Пенальти не видел.
Вы сами видели, игра была хорошая. «Спартак» мог забить больше, а «Зенит» — нет. Поэтому жаль. Но не дотерпели. Получил удовольствие от игры «Спартака». Сегодня был хороший матч. Жалко, что он закончился ничьей.
Интересно, что скажут другие родственники? Мама Заремы например? Ждём новостей)
Интересно, что скажут другие родственники? Мама Заремы например? Ждём новостей)