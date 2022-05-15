Березуцкий считает, что «Краснодар» создал лишь один опасный момент в матче.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
Футболисты ЦСКА провели два совершенно разных тайма. Мы создали большое количество моментов, но пропустили гол. Нужно было забивать, но не получилось.
Кривцов пробил великолепно, но больше я не могу вспомнить опасных моментов, которые создали игроки «Краснодара». Замена [Заура Тарбы] связана с его повреждением, но не очень серьезным.
Березуцкий оказывается не только не имеет никакого понимания как тренер . Но и скорее всего не смотрит игру , а только тщательно пережёвывает жвачки " BROOKLYN " !) Видать рекламный контракт отрабатывает , две пачки за игру !)
А вот то что команда третью игру проигрывает и не забила ни одного мяча, он наверное даже и не знает.
Сегодня молодёжь Краснодара ударила по воротам четырнадцать раз и в створ четыре, это так , чисто для гения тренерского цеха Березуцкого .
Березуцкий оказывается не только не имеет никакого понимания как тренер . Но и скорее всего не смотрит игру , а только тщательно пережёвывает жвачки " BROOKLYN " !) Видать рекламный контракт отрабатывает , две пачки за игру !)
А вот то что команда третью игру проигрывает и не забила ни одного мяча, он наверное даже и не знает.
Сегодня молодёжь Краснодара ударила по воротам четырнадцать раз и в створ четыре, это так , чисто для гения тренерского цеха Березуцкого .