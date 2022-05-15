Березуцкий считает, что «Краснодар» создал лишь один опасный момент в матче.

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Футболисты ЦСКА провели два совершенно разных тайма. Мы создали большое количество моментов, но пропустили гол. Нужно было забивать, но не получилось.

Кривцов пробил великолепно, но больше я не могу вспомнить опасных моментов, которые создали игроки «Краснодара». Замена [Заура Тарбы] связана с его повреждением, но не очень серьезным.