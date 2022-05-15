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Березуцкий считает, что «Краснодар» создал лишь один опасный момент в матче

сегодня, 21:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Футболисты ЦСКА провели два совершенно разных тайма. Мы создали большое количество моментов, но пропустили гол. Нужно было забивать, но не получилось.

Кривцов пробил великолепно, но больше я не могу вспомнить опасных моментов, которые создали игроки «Краснодара». Замена [Заура Тарбы] связана с его повреждением, но не очень серьезным.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:00
И что с того,пустобрёх??? От онанизма вообще дети не рождаются.Считай там число фрикций сколько угодно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:22
Березуцкий считает, что «Краснодар» создал лишь один опасный момент в матче.
Подробнее: в кабинете врача !)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:19
Березуцкий считает, что «Краснодар» создал лишь один опасный момент в матче.
Березуцкий оказывается не только не имеет никакого понимания как тренер . Но и скорее всего не смотрит игру , а только тщательно пережёвывает жвачки " BROOKLYN " !) Видать рекламный контракт отрабатывает , две пачки за игру !)
А вот то что команда третью игру проигрывает и не забила ни одного мяча, он наверное даже и не знает.
Сегодня молодёжь Краснодара ударила по воротам четырнадцать раз и в створ четыре, это так , чисто для гения тренерского цеха Березуцкого .
Futurista
Futurista
сегодня в 22:04, ред.
Шумел камыш, деревья гнулись...
cska1948
cska1948
сегодня в 21:49
Краснодару хватило и ОДНОГО момента для победы! А что толку с наших бесчисленных моментов, если нет реализации.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 21:49
смешное чудо(
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