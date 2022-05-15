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Мостовой — о четвёртом чемпионстве «Зенита»: «Нам не выигрывать, что ли?»

сегодня, 20:16

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о четвёртом подряд чемпионстве питерского клуба в РПЛ.

Нам не выигрывать, что ли? Можем — побеждаем. Это их забота, а не наша. Слабовата ли Москва стала? Не то, чтобы слабовата, но чувствуется, что «Зенит» с таким отрывом выигрывает РПЛ каждый год. Понятное дело, что есть разница сейчас «Зенита» и остальных. Сейчас идёт перестройка с легионерами — в этом году с этим связано. Кто-то уходит, у нас все остаются. Мы самая стабильная команда — это сильный залог победы.

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Все комментарии
старина
старина ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 21:55
Поможете)
санек002
санек002 ответ t272nm (раскрыть)
сегодня в 21:01
при чем здесь кавенаги?или ты под первого из цска косишь!такой же как и ты адекватный!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:34
Думаю, что и пятый подряд будет
ABir
ABir
сегодня в 20:28
В следующем сезоне многое может измениться. Многое будет зависеть от того, как команды с ним справятся
t272nm
t272nm ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 20:25
Когда Спартак привез Фернадо Кавенаги ты вспоминал про стабильный кошелек?!
beefs
beefs
сегодня в 20:23
самый стабильный кошелек...
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