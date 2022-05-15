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Червиченко: «У „Зенита“ уже отпускное настроение»

сегодня, 21:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

До этой игры руководители «Спартака» слишком много набрякали языком, так что мотивация у «Зенита» должна была быть, несмотря на все выполненные задачи в чемпионате. Но все равно чувствовалось, что у «Зенита» уже отпускное настроение. Не хватало запала, чтобы оказывать постоянное давление. На ничью настроя хватило, но не на победу. «Спартак» же, наоборот, очень стремился к победе. Может, игроки тренера так сильно любят и не хотят, чтобы его выгоняли, а может премиальные были обещаны большие.

Что касается пенальти, то он, на мой взгляд, был очевидным. Странно еще, что Селихов обошелся без желтой карточки. Спартаковский гол тоже был засчитан правильно. Кукуян правильно разобрался в обоих эпизодах.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 21:58
Я думаю, Червиченко доплачивает, что бы цитировали его бредни... Уже сто лет в обед, как он никто в Спартаке. А все одно, по любому вопросу, он в курсе
Zak11
Zak11 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 21:25
Удивительно, что питерцам поставили левую пенку. Хотя может и не удивительно)
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:15
Как удивительно,что питерцы вообще не слили игру!!!
ABir
ABir
сегодня в 21:12
Куда же без Червиченко
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