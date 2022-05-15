Червиченко: «У „Зенита“ уже отпускное настроение»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

До этой игры руководители «Спартака» слишком много набрякали языком, так что мотивация у «Зенита» должна была быть, несмотря на все выполненные задачи в чемпионате. Но все равно чувствовалось, что у «Зенита» уже отпускное настроение. Не хватало запала, чтобы оказывать постоянное давление. На ничью настроя хватило, но не на победу. «Спартак» же, наоборот, очень стремился к победе. Может, игроки тренера так сильно любят и не хотят, чтобы его выгоняли, а может премиальные были обещаны большие.

Что касается пенальти, то он, на мой взгляд, был очевидным. Странно еще, что Селихов обошелся без желтой карточки. Спартаковский гол тоже был засчитан правильно. Кукуян правильно разобрался в обоих эпизодах.