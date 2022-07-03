Андрей Мостовой: «„Црвена Звезда“ играла лучше нас в первом тайме»

Полузащитник «Зенита» подвёл итоги товарищеского матча против «Црвены Звезды» (2:1), в котором он был признан лучшим игроком встречи.

Понравилась «Црвена» в первом тайме, я думаю, они лучше нас играли, но потом мы успокоились, нам внесли корректировки, и счет на табло показал, что мы перехватили инициативу и выиграли. После 2:0 команда подрасслабилась, это было такой неприятный момент, это немного поддавливало, когда счет стал 2:1.

Что касается моего гола, была мысль пробить в одно касание, но боялся, что не попаду по мячу, поэтому решил его остановить, а потом удар.