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Андрей Мостовой: «„Црвена Звезда“ играла лучше нас в первом тайме»

03 июля 2022, 22:52

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвёл итоги товарищеского матча против «Црвены Звезды» (2:1), в котором он был признан лучшим игроком встречи.

Понравилась «Црвена» в первом тайме, я думаю, они лучше нас играли, но потом мы успокоились, нам внесли корректировки, и счет на табло показал, что мы перехватили инициативу и выиграли. После 2:0 команда подрасслабилась, это было такой неприятный момент, это немного поддавливало, когда счет стал 2:1.

Что касается моего гола, была мысль пробить в одно касание, но боялся, что не попаду по мячу, поэтому решил его остановить, а потом удар.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
03 июля в 23:14
ЦЗ играли лучше и могли забить но по плану должен был забить зенит.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 22:53
Хороший матч получился.
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