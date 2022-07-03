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Овечкин: «В футболе забивать сложнее, чем в хоккее»

03 июля 2022, 20:03

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, который сыграл в составе ФК «Динамо» в товарищеском матче против блогерской команды «Амкал», отметившись забитым голом, ответил на вопрос о том, где в сложнее забивать: в футболе или в хоккее.

В футболе. Для меня это было не то, что удивление, а разные дела, скажем так. Здесь [в хоккее] ты привыкаешь к одному, а здесь [в футболе] у тебя получается совсем другое. Хорошо, что был Федя Смолов, за которым я смотрел, как двигаться. С ним тихим сапом дошел до гола. Было прикольно!

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Динамо М  Овечкин Александр
Источник: Телеграм «Инсайды от Карпа» Фото: Твиттер ФК «Динамо»
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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
03 июля в 20:53
Открыл, блин, Америку
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 20:05
Это только для хоккеистов.
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