Овечкин: «В футболе забивать сложнее, чем в хоккее»

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, который сыграл в составе ФК «Динамо» в товарищеском матче против блогерской команды «Амкал», отметившись забитым голом, ответил на вопрос о том, где в сложнее забивать: в футболе или в хоккее.

В футболе. Для меня это было не то, что удивление, а разные дела, скажем так. Здесь [в хоккее] ты привыкаешь к одному, а здесь [в футболе] у тебя получается совсем другое. Хорошо, что был Федя Смолов, за которым я смотрел, как двигаться. С ним тихим сапом дошел до гола. Было прикольно!