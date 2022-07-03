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Лепёхин: «У „Зенита“ нет проблем внутри чемпионата уже 4 года»

03 июля 2022, 21:22

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал трансферную политику питерского клуба.

Последние четыре года показывают, что у «Зенита» нет проблем внутри чемпионата, а в еврокубках сейчас наши клубы не участвуют. Если есть желание и возможность усилиться, то, конечно, можно это сделать. Но если не выходить на трансферный рынок, то в этом для «Зенита» тоже не было бы проблемы.

Я имею в виду все позиции, а не только центральных защитников. «Зенит» однозначно претендовал бы на чемпионство и, скорее всего, выиграл бы его и без летних покупок.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 06:25
Остался сущий пустяк − выиграть ЛЧ 😂🤣😂
Остапчук 67
Остапчук 67
03 июля в 22:19
У Зенита нет проблем с деньгами
jp7ns3x24xz4
jp7ns3x24xz4
03 июля в 21:48
всё зависит от тарифа на газ в России
Zenit_84
Zenit_84
03 июля в 21:41
И пятый год так же будет!
Сп62
Сп62
03 июля в 21:34
Без дополнительных покупок Зениту для победы в чемпионате пришлось бы напрягаться.
w4v2qugbmbwj
w4v2qugbmbwj
03 июля в 21:28
Спорное мнение, но то что альтернативы Зениту нет это правда...
Гость
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