Лепёхин: «У „Зенита“ нет проблем внутри чемпионата уже 4 года»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал трансферную политику питерского клуба.

Последние четыре года показывают, что у «Зенита» нет проблем внутри чемпионата, а в еврокубках сейчас наши клубы не участвуют. Если есть желание и возможность усилиться, то, конечно, можно это сделать. Но если не выходить на трансферный рынок, то в этом для «Зенита» тоже не было бы проблемы.

Я имею в виду все позиции, а не только центральных защитников. «Зенит» однозначно претендовал бы на чемпионство и, скорее всего, выиграл бы его и без летних покупок.