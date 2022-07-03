Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Баринов оценил свои шансы на переход в команду из Европы

03 июля 2022, 22:26

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своих шансах перейти в европейский клуб.

Уехать в Европу? Маленький шанс, но есть... (вздыхает). Мизерный, прям мизерный.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Сортировать
Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
04 июля в 07:36
На носу новый контракт, от того и разговоры, надо не разговоры разговаривать,а постараться сильно провести сезон.
ОПС
ОПС
04 июля в 05:52
Прямо скажем - никакой.
1 984
1 984
04 июля в 05:25
Сейчас россиянам сложно уехать за границу.
Kerri
Kerri
03 июля в 23:56
В дома останется
stanichnik
stanichnik
03 июля в 23:12, ред.
Старая народная мудрость гласит, где родился, там и пригодился, так и с Бариновым. Сейчас не время ехать за границу и искать там счастья, во-первых у него ещё год, действующего контракта с Локомотивом, а значит покупать его за бугром в условиях санкций наверняка никто не решится.

А во-торых, если Локомотив поставил цель продать его, то остаётся только наш рынок и, как уже не раз озвучивалось наиболее вероятный покупатель на него другой московский клуб Динамо, который вроде как не прочь видеть Диму у себя в составе и готов отвалить за футболиста шесть миллионов евро.

Осталось только продавцу и покупателю согласовать цену товара, обсудить условия будущей оплаты труда футболиста, ну и комиссионные агенту, как же без него. Возможно уже на следующей неделе soccer разместит официальное сообщение об этом трансфере, ждём новостей и болеем за своих, а не против чужих!
hwszvb6vy9kd
hwszvb6vy9kd
03 июля в 22:35
Остаётся пожелать успехов в новом клубе!
25процентный клоун
25процентный клоун
03 июля в 22:28
привозила нулевой
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 