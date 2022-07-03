Баринов оценил свои шансы на переход в команду из Европы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своих шансах перейти в европейский клуб.
Уехать в Европу? Маленький шанс, но есть... (вздыхает). Мизерный, прям мизерный.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своих шансах перейти в европейский клуб.
Уехать в Европу? Маленький шанс, но есть... (вздыхает). Мизерный, прям мизерный.
А во-торых, если Локомотив поставил цель продать его, то остаётся только наш рынок и, как уже не раз озвучивалось наиболее вероятный покупатель на него другой московский клуб Динамо, который вроде как не прочь видеть Диму у себя в составе и готов отвалить за футболиста шесть миллионов евро.
Осталось только продавцу и покупателю согласовать цену товара, обсудить условия будущей оплаты труда футболиста, ну и комиссионные агенту, как же без него. Возможно уже на следующей неделе soccer разместит официальное сообщение об этом трансфере, ждём новостей и болеем за своих, а не против чужих!
А во-торых, если Локомотив поставил цель продать его, то остаётся только наш рынок и, как уже не раз озвучивалось наиболее вероятный покупатель на него другой московский клуб Динамо, который вроде как не прочь видеть Диму у себя в составе и готов отвалить за футболиста шесть миллионов евро.
Осталось только продавцу и покупателю согласовать цену товара, обсудить условия будущей оплаты труда футболиста, ну и комиссионные агенту, как же без него. Возможно уже на следующей неделе soccer разместит официальное сообщение об этом трансфере, ждём новостей и болеем за своих, а не против чужих!