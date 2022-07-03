Григорян: «Кассьерра может сделать игру „Зенита“ более разносторонней»

Главный тренер женской команды ЦСКА высказался о переходе нападающего в «Зенит».

У парня видно, что большой потенциал, он разносторонний нападающий. По всем видам подготовки он еще может прибавить. Он может строить игру и на убегании, можно с ним строить игру через взаимодействия. Неплохо цепляется за мяч, на втором этаже. Все это можно развивать. Уже при Дзюбе Семак перестраивал игру «Зенита», поэтому Кассьерра — одна из опций для того, чтобы сделать игру более разносторонней.