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Григорян: «Кассьерра может сделать игру „Зенита“ более разносторонней»

03 июля 2022, 20:24

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян высказался о переходе нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».

У парня видно, что большой потенциал, он разносторонний нападающий. По всем видам подготовки он еще может прибавить. Он может строить игру и на убегании, можно с ним строить игру через взаимодействия. Неплохо цепляется за мяч, на втором этаже. Все это можно развивать. Уже при Дзюбе Семак перестраивал игру «Зенита», поэтому Кассьерра — одна из опций для того, чтобы сделать игру более разносторонней.

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Все комментарии
m587rycm32u7
m587rycm32u7
03 июля в 22:44
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hjlzuf
hjlzuf
03 июля в 20:41
Начнёт играть, посмотрим, на что он способен.
BDA81
BDA81
03 июля в 20:37
У меня вопрос,я единственный кто не увидел перестроения игры в ЗЕНИТЕ при Семаке. По моему одна и таже схема. Плюс минус один нап в оттяжке. Что нового придумал Семак не понял)) Ну ещё в еврокубках пять защитников ( по моему первый клуб из Россий сыграл в ПЯТЬ!!! защитников, не считая Спаллетги).
Ironigor
Ironigor
03 июля в 20:37
В любом случае будет интересно посмотреть что из этого получится.
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