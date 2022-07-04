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Экс-игрок «Челси» назвал возможную причину желания Роналду покинуть МЮ

04 июля 2022, 08:56

Экс-игрок «Челси» Тони Каскарино отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из клуба.

Он всегда играл за успешные команды, он старался соответствовать этому. Здорово, он забивает важные мячи, действует эффективно и получает хорошие отзывы о своей работе. Пока вы побеждаете, это нормально. Однако поражения приносят проблемы.

Вне эфира я предположил, что Роналду хочет уйти из-за того, что у него 141 гол в Лиге чемпионов, а у Месси 125. Такова суть Роналду, он хочет играть в Лиге чемпионов, чтобы стать лучшим бомбардиром этого турнира за все время.

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Все комментарии
g2s2thysndha
g2s2thysndha
04 июля в 17:18
В мю нет чемпионских амбиций уже давно нечего ему там делать
zooveterinar
zooveterinar
04 июля в 13:12
Бегаит как шаболда из хаты в хату!!!
VeniaminS
VeniaminS
04 июля в 12:51
Хорошее желание играть в ЛЧ.
112910415
112910415
04 июля в 11:50
причины уже не важны
не ждут его нигде !
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 11:21
Свои рекорды ему важней
Бонжорно
Бонжорно
04 июля в 10:29
Роналду вполне могбы попылить еще сезон-другой вЛЧ и забить десять-15 голов. но Мю его не отпустиь
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 09:37
Вполне себе нормальная причина.
kcqg6m4zageg
kcqg6m4zageg
04 июля в 09:09
понятны его желания, ну что же так оно и должно быть, такие игроки не могут быть не первыми...
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