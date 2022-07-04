Экс-игрок «Челси» назвал возможную причину желания Роналду покинуть МЮ

Экс-игрок «Челси» отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего «Манчестер Юнайтед» из клуба.

Он всегда играл за успешные команды, он старался соответствовать этому. Здорово, он забивает важные мячи, действует эффективно и получает хорошие отзывы о своей работе. Пока вы побеждаете, это нормально. Однако поражения приносят проблемы.

Вне эфира я предположил, что Роналду хочет уйти из-за того, что у него 141 гол в Лиге чемпионов, а у Месси 125. Такова суть Роналду, он хочет играть в Лиге чемпионов, чтобы стать лучшим бомбардиром этого турнира за все время.