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Рахимич: «У „Зенита“ не будет конкурентов в следующем сезоне РПЛ»

03 июля 2022, 21:08

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич считает, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в следующем сезоне.

«Зенит» очень сложно остановить. У них самая лучшая команда, подбор игроков. С «Зенитом» очень сложно конкурировать. Для этого нужно усиление.

Кто будет конкурентом «Зенита» в следующем сезоне? Их нет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 июля в 23:31
Слишком категорично...
Нет абсолютной доминации...
Даже в этом сезоне когда Зенит финишировал с нормальным очковым отрывом - туров за 5-6 то же Динамо могло спокойно обойти лидера.....
И в этом сезоне кто нибудь обязательно "выстрелит"...и составит конкуренцию гегемону...
Конечно преимущество в бюджете позволяет иметь более длинную лавку...что очень важно на длинной дистанции...но надо признать многие команды преобразились с отъездом легионеров...и ещё недавние молодые резервисты очень порадовали...
Прогнозы в РПЛ - вещь неблагодарная....
Кто нибудь год назад утверждал что Сочи возьмёт серебро или Рубин покинет Лигу ???
Навряд ли....
w3vrapg464wz
w3vrapg464wz
03 июля в 22:42
тарифы на газ - всё покроют...
u7uebbbwchdq
u7uebbbwchdq
03 июля в 21:12
Это не о футболе
Василий 50
Василий 50
03 июля в 21:10
У него денег больше
Гость
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