Рахимич: «У „Зенита“ не будет конкурентов в следующем сезоне РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич считает, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в следующем сезоне.
«Зенит» очень сложно остановить. У них самая лучшая команда, подбор игроков. С «Зенитом» очень сложно конкурировать. Для этого нужно усиление.
Кто будет конкурентом «Зенита» в следующем сезоне? Их нет.
Нет абсолютной доминации...
Даже в этом сезоне когда Зенит финишировал с нормальным очковым отрывом - туров за 5-6 то же Динамо могло спокойно обойти лидера.....
И в этом сезоне кто нибудь обязательно "выстрелит"...и составит конкуренцию гегемону...
Конечно преимущество в бюджете позволяет иметь более длинную лавку...что очень важно на длинной дистанции...но надо признать многие команды преобразились с отъездом легионеров...и ещё недавние молодые резервисты очень порадовали...
Прогнозы в РПЛ - вещь неблагодарная....
Кто нибудь год назад утверждал что Сочи возьмёт серебро или Рубин покинет Лигу ???
Навряд ли....
Нет абсолютной доминации...
Даже в этом сезоне когда Зенит финишировал с нормальным очковым отрывом - туров за 5-6 то же Динамо могло спокойно обойти лидера.....
И в этом сезоне кто нибудь обязательно "выстрелит"...и составит конкуренцию гегемону...
Конечно преимущество в бюджете позволяет иметь более длинную лавку...что очень важно на длинной дистанции...но надо признать многие команды преобразились с отъездом легионеров...и ещё недавние молодые резервисты очень порадовали...
Прогнозы в РПЛ - вещь неблагодарная....
Кто нибудь год назад утверждал что Сочи возьмёт серебро или Рубин покинет Лигу ???
Навряд ли....