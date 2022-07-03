Рахимич: «У „Зенита“ не будет конкурентов в следующем сезоне РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА считает, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в следующем сезоне.

«Зенит» очень сложно остановить. У них самая лучшая команда, подбор игроков. С «Зенитом» очень сложно конкурировать. Для этого нужно усиление.

Кто будет конкурентом «Зенита» в следующем сезоне? Их нет.