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«Ньюкасл» готов побить трансферный рекорд клуба, подписав Диаби

06 июля 2022, 06:48

«Ньюкасл» готов побить свой новый трансферный рекорд, подписав нападающего леверкузенского «Байера» Муссу Диаби.

Немцы оценили вингера в 60 миллионов фунтов стерлингов, эта сумма не устраивает «Ньюкасл», но в клубе не оставили надежды подписать его.

У «Ньюкасла» также есть запасные варианты в лице Энтони Гордона из «Эвертона» и Каллума Хадсона-Одои из «Челси».

Текущий трансферный рекорд «Ньюкасла» — 40 миллионов фунтов стерлингов, выплаченные «Хоффенхайму» за Жоелинтона в 2019 году.

Диаби в прошлом сезоне совершил прорыв, забив 17 голов и отдав 14 передач во всех соревнованиях за «Байер».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
06 июля в 08:52
Похоже денег у Ньюкасла навалом.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
06 июля в 08:33
Могут себе позволить.
cmnxkj4fyxxm
cmnxkj4fyxxm
06 июля в 06:59
Это их дело
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