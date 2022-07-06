«Аякс» предложил «Тоттенхэму» 28 миллионов фунтов за Бергвейна

«Аякс» предложил 28 миллионов фунтов стерлингов за вингера «Тоттенхэма» Стевена Бергвейна после переговоров между Даниэлем Леви и Эдвином ван дер Саром.
«Шпоры» все еще надеются доработать детали, несмотря на надежды голландского клуба на быстрое решение.
В прошлом месяце «Тоттенхэм» отклонил предложение в 17 миллионов фунтов стерлингов, но переговоры продолжились.
24-летний футболист родился в Амстердаме и играл за футбольную академию до 13 лет, после чего он присоединился к ПСВ, а затем к «Тоттенхэму», и сейчас его возвращение становится все более вероятным.
Но нужно подчеркнуть что Бергвейн играл мало и в предыдущих сезонах (705 и 1214 минут). Наверное для ротации Бергвейн был бы хорошим вариантом, но ему нужно чаще играть чтобы раскрыться, а значит продажа будет наиболее лучшим вариантом для игрока и для клуба.
Но нужно подчеркнуть что Бергвейн играл мало и в предыдущих сезонах (705 и 1214 минут). Наверное для ротации Бергвейн был бы хорошим вариантом, но ему нужно чаще играть чтобы раскрыться, а значит продажа будет наиболее лучшим вариантом для игрока и для клуба.