«Аякс» предложил «Тоттенхэму» 28 миллионов фунтов за Бергвейна

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06 июля 2022, 05:34

«Аякс» предложил 28 миллионов фунтов стерлингов за вингера «Тоттенхэма» после переговоров между Даниэлем Леви и Эдвином ван дер Саром.

«Шпоры» все еще надеются доработать детали, несмотря на надежды голландского клуба на быстрое решение.

В прошлом месяце «Тоттенхэм» отклонил предложение в 17 миллионов фунтов стерлингов, но переговоры продолжились.