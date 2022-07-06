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«Аякс» предложил «Тоттенхэму» 28 миллионов фунтов за Бергвейна

06 июля 2022, 05:34

«Аякс» предложил 28 миллионов фунтов стерлингов за вингера «Тоттенхэма» Стевена Бергвейна после переговоров между Даниэлем Леви и Эдвином ван дер Саром.

«Шпоры» все еще надеются доработать детали, несмотря на надежды голландского клуба на быстрое решение.

В прошлом месяце «Тоттенхэм» отклонил предложение в 17 миллионов фунтов стерлингов, но переговоры продолжились.

24-летний футболист родился в Амстердаме и играл за футбольную академию до 13 лет, после чего он присоединился к ПСВ, а затем к «Тоттенхэму», и сейчас его возвращение становится все более вероятным.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
06 июля в 18:24
Я не знаю в чем причина отсутствия игровой практики Бергвейна, но игрок показывал вполне хорошую игру в некоторых матчах. Возможно вы правы о том что Кулусевски лучше (учитывая его статистику), но в старте он выходил чаще и сыграл больше в прошедшем сезоне.
Но нужно подчеркнуть что Бергвейн играл мало и в предыдущих сезонах (705 и 1214 минут). Наверное для ротации Бергвейн был бы хорошим вариантом, но ему нужно чаще играть чтобы раскрыться, а значит продажа будет наиболее лучшим вариантом для игрока и для клуба.
A.S.A
A.S.A ответ Бык без трезубца (раскрыть)
06 июля в 16:28
А кто виноват в том, что он так мало играет? Не вытягивает по уровню АПЛ вот и сидит на банке. Его брали как усиление, но не вышло. Вон шпоры зимой взяли Кулушевски, от которого в разы больше пользы было
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
06 июля в 14:50
Не совсем согласен с вами. Бергвейн сыграл всего 551 минуту (4 матча и 21 матч с замены) в АПЛ, при этом забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. Для сравнения игрок должен играть не менее 2500 минут, чтобы сделать выводы. А Аякс просто так платить не будет, значит есть за что.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
06 июля в 14:42
Да Бергвейн может стоить и 40 млн, если им заинтересуется топ клуб. Для Аякса конечно 28 млн большие деньги, но видимо Бергвейн хочет играть в основе, других причин нет. Для ротации в Тоттенхэме Бергвейн шикарный вариант.
протон
протон
06 июля в 12:29
28 будет новым трансферным рекордам для Аякса, но кажется что это слишком жирно, Бергвейн конечно хорош в сборной, но явно что не настолько, к тому же, ровно за те же деньги, можно взять и отшлифовать парочку латино-американских талантов
A.S.A
A.S.A
06 июля в 09:30
По той игре которую я видел в его исполнении, Аякс переплачивает, если в ПСВ еще что то делал полезное, то в тоттенхэме вообще ничего не показал
Van Vanovich
Van Vanovich
06 июля в 07:08
Для Аякса это огромные дегьги
1 984
1 984
06 июля в 05:50
Надо договариваться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 05:37
Вполне адэуватная цена!
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