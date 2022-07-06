«Тоттенхэм» проявляет интерес к Депаю

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06 июля 2022, 05:39

«Тоттенхэм» заинтересовался нападающим «Барселоны» , поскольку Антонио Конте пытается усилить свою атаку.

Голландец, который подписал контракт с каталонцами прошлым летом, имеет всего год до окончания текущего контракта и вызывает интерес со стороны клубов Премьер-лиги, причем заинтересованы как «Шпоры», так и «Арсенал».

Депай находится на трансфере, так как в следующем сезоне ему не гарантированы минуты на «Камп Ноу», несмотря на то, что 28-летний футболист забил 12 голов в 28 играх за «Барселону» в прошлом сезоне. Но «Барселона» не хочет продавать Депая по сниженной цене, поэтому он может остаться в клубе, если не будет сделано никаких достойных предложений. Каталонцы намерены получить минимум 17 миллионов фунтов стерлингов за голландца, которому нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов.