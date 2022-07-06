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«Тоттенхэм» проявляет интерес к Депаю

06 июля 2022, 05:39

«Тоттенхэм» заинтересовался нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем, поскольку Антонио Конте пытается усилить свою атаку.

Голландец, который подписал контракт с каталонцами прошлым летом, имеет всего год до окончания текущего контракта и вызывает интерес со стороны клубов Премьер-лиги, причем заинтересованы как «Шпоры», так и «Арсенал».

Депай находится на трансфере, так как в следующем сезоне ему не гарантированы минуты на «Камп Ноу», несмотря на то, что 28-летний футболист забил 12 голов в 28 играх за «Барселону» в прошлом сезоне. Но «Барселона» не хочет продавать Депая по сниженной цене, поэтому он может остаться в клубе, если не будет сделано никаких достойных предложений. Каталонцы намерены получить минимум 17 миллионов фунтов стерлингов за голландца, которому нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
06 июля в 14:37
Не подходит Депай Тоттенхэму, ну это личное мнение. Как говорят жирафу виднее. Он будет в лучшем случае как Делле Алли (который перешёл в Эвертон). На пике Алли был хорош как Депай, но они уже не те. Тем более Тоттенхэм держат скоростные фланги, а если в тики таке не адаптировать Депая, то в Тоттенхэме легче не будет.
протон
протон
06 июля в 12:29
У Депая же вроде контракт с Барсой через заканчивается. Потому тут надо либо продлевать (чтобы потом не ушёл бесплатно), либо сейчас продавать. В первом смысла особого нет. В футбол, который пытается поставить Хави, он не особо вписывается. Потому, чтобы заработать деньжат, надо сейчас отпускать.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
06 июля в 05:50
Надо договариваться.
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