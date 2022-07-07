Григорий Иванов хотел бы видеть Оздоева в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов хотел бы видеть экс-полузащитника «Зенита» в составе своей команды.

Таких футболистов, как Магомед Оздоев, я всегда хочу подписать, но у меня, скорее всего, денег не хватит. Он хороший парень. Я тоже его уважаю. С удовольствием бы взял такого футболиста в «Урал». Конечно, Магомед сделал бы нам хорошую рекламу! Он хорош и как футболист, и как человек. Еще раз повторю: с удовольствием подписал бы Оздоева, но у него есть предложения. Не знаю, правда, какие.