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Григорий Иванов хотел бы видеть Оздоева в «Урале»

07 июля 2022, 00:39

Президент «Урала» Григорий Иванов хотел бы видеть экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в составе своей команды.

Таких футболистов, как Магомед Оздоев, я всегда хочу подписать, но у меня, скорее всего, денег не хватит. Он хороший парень. Я тоже его уважаю. С удовольствием бы взял такого футболиста в «Урал». Конечно, Магомед сделал бы нам хорошую рекламу! Он хорош и как футболист, и как человек. Еще раз повторю: с удовольствием подписал бы Оздоева, но у него есть предложения. Не знаю, правда, какие.

Ранее Оздоев рассказал о причинах ухода из «Зенита».

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g6dwhx9zdut2
g6dwhx9zdut2
07 июля в 01:56
Его можно понять
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