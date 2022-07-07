Оздоев поделился мнением о молодых игроках «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» поделился мнением о молодых игроках клуба из Санкт-Петербурга.

У клуба великолепная академия: классная база, хорошие поля. Но за пять лет, которые я был в «Зените», не было ни одного парня из академии, который мог прийти и сразу конкурировать с игроком основного состава. Их и не будет в ближайшее время.

Ключевым стал вопрос отношения к делу. Я всегда говорил им в лицо — если регулярно опаздывать на тренировки и на установки перед играми первой команды — невозможно стать в ней основным. В «Зените» много молодых, которых подпускают к основе, а они могут не приехать на тренировку и сказать: «Я проспал». Если бы в «Локомотиве» я бы опоздал на установку или проспал тренировку, меня в тот же день выгнали бы из команды. Еще бы и от Вячеславовича (Лоськова) получил бы. Но сейчас у молодых, видимо, другие взгляды. А потом задают вопросы, почему в составе «Зенита» нет воспитанников. Нет, потому что у воспитанников не то отношение, которое должно быть. Разве нормально, когда молодые пацаны заходят в раздевалку за пять минут до общего сбора? Они должны быть первыми!

Я, который видел много раз, как молодежь допускает ошибки, пытался объяснить «зенитовским» ребятам, как надо делать, а как — нет. Очень долго пытался влезть в голову Скроботову. У него великолепные данные для центрального защитника, прекрасная левая нога. Надеюсь, он изменится и у него все получится.