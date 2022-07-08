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Мостовой назвал причину поражения ветеранов «Спартака»

08 июля 2022, 21:15

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение ветеранов «красно-белых» в матче против ветеранов «Зенита» (0:2).

Матч понравился, многие ребята выглядели неплохо. Предполагалось, что «Зенит» будет поживее за счет Аршавина и Кержакова. В «Спартаке» не хватало наконечника, который мог бы обыграть, забить, ударить. Все упиралось в хорошее удержание мяча, комбинации, но в завершении не хватало.

Матч ветеранский, поэтому другого я и не ожидал. Думал, что «Спартак» забьет, будет побольше мячей. Когда людям под 50, я приверженец формата 7х7 или 8х8, чтобы поле было поменьше, так и голов было бы больше.

В составе «Зенита» выделил бы Аршавина и Кержакова, один здорово отдал, второй — забил. Удивлен, что здорово забил Ромка Широков. Я не был уверен, что он будет играть, потому что недавно перенес операцию, а тут какой гол забил.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответ ЮЗИК (раскрыть)
08 июля в 23:02
а что им теперь по жизни соблюдать режим?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Caniggia (раскрыть)
08 июля в 22:32
Бесчастных с Павлюченко тоже бы не помешали, или Кечинов!
d1metras
d1metras
08 июля в 21:44
во всем виноват федун)
db869te4yajc
db869te4yajc
08 июля в 21:28
а как же дружба...
Caniggia
Caniggia
08 июля в 21:26
"Молодость" Зенита сыграла решающую роль. Жаль не было Мостового и Карпина. Уверен, что они бы явно усилили Спартак и точно организовали хотя бы один гол.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 21:16
Пива надо меньше пить
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