Мостовой назвал причину поражения ветеранов «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение ветеранов «красно-белых» в матче против ветеранов «Зенита» (0:2).

Матч понравился, многие ребята выглядели неплохо. Предполагалось, что «Зенит» будет поживее за счет Аршавина и Кержакова. В «Спартаке» не хватало наконечника, который мог бы обыграть, забить, ударить. Все упиралось в хорошее удержание мяча, комбинации, но в завершении не хватало.

Матч ветеранский, поэтому другого я и не ожидал. Думал, что «Спартак» забьет, будет побольше мячей. Когда людям под 50, я приверженец формата 7х7 или 8х8, чтобы поле было поменьше, так и голов было бы больше.

В составе «Зенита» выделил бы Аршавина и Кержакова, один здорово отдал, второй — забил. Удивлен, что здорово забил Ромка Широков. Я не был уверен, что он будет играть, потому что недавно перенес операцию, а тут какой гол забил.