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Тихонов — о матче ветеранов: «У „Зенита“ ребята немного помоложе»

08 июля 2022, 21:06

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение ветеранов «красно-белых» в матче против ветеранов «Зенита» (0:2).

Отличное мероприятие: побегали, в футбол поиграли. Жалко, не забили только, моменты то были. У «Зенита» ребята немного помоложе, особенно в атаке. Все футболисты в команде обороняются, очень сложно такой атаке противостоять. Кержаков, Аршавин быстро выбегали, а мы не справлялись. Группа атаки — определяющий фактор победы «Зенита». Нам добавить было нечем, некем. Футболисты давно не играли, не двигались.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
09 июля в 06:52
Помоложе лет на десять,да и те менялись в баскетбольном режиме, вышел сделал пару рывков,сел на лавку.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 23:55
У вас их сейчас хватает))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
08 июля в 21:30, ред.
Вот кто в своё время был как игрок нормальный и адекватный (я про Тихонова), того и после завершения карьеры приятно как увидеть в поле, так и лишний раз послушать...
А вот Карпин как был в молодости быком с очумелыми глазками..., так дураком и остался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 21:18
Кто вам мешал привезти легенд помоложе? Или негров пришлось бы везти?
протон
протон
08 июля в 21:17
Андрей был лучшим!
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