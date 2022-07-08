Тихонов — о матче ветеранов: «У „Зенита“ ребята немного помоложе»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал поражение ветеранов «красно-белых» в матче против ветеранов «Зенита» (0:2).

Отличное мероприятие: побегали, в футбол поиграли. Жалко, не забили только, моменты то были. У «Зенита» ребята немного помоложе, особенно в атаке. Все футболисты в команде обороняются, очень сложно такой атаке противостоять. Кержаков, Аршавин быстро выбегали, а мы не справлялись. Группа атаки — определяющий фактор победы «Зенита». Нам добавить было нечем, некем. Футболисты давно не играли, не двигались.