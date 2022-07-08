Булыкин: «„Зенит“ обыграет „Спартак“ со счётом 2:1 в матче за Суперкубок»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

От матча жду зрелищной и голевой игры. Но разгрома точно не будет, ведь это первая игра в сезоне, команды вкатываются в него. Многие говорят, что в таких матчах у обеих команд равные шансы, но у «Зенита» есть небольшое преимущество, потому что они играют на своём стадионе. Но и «Спартак» не стоит сбрасывать со счетов, они будут мотивированы, у них будет больше желания победить.

Будут ли скандальные высказывания после матчей? Не думаю, все уже подуспокоились и, думаю, просто будут наслаждаться игрой. Много голов не будет, думаю, счёт будет 2:1 в пользу «Зенита».