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Булыкин: «„Зенит“ обыграет „Спартак“ со счётом 2:1 в матче за Суперкубок»

08 июля 2022, 19:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

От матча жду зрелищной и голевой игры. Но разгрома точно не будет, ведь это первая игра в сезоне, команды вкатываются в него. Многие говорят, что в таких матчах у обеих команд равные шансы, но у «Зенита» есть небольшое преимущество, потому что они играют на своём стадионе. Но и «Спартак» не стоит сбрасывать со счетов, они будут мотивированы, у них будет больше желания победить.

Будут ли скандальные высказывания после матчей? Не думаю, все уже подуспокоились и, думаю, просто будут наслаждаться игрой. Много голов не будет, думаю, счёт будет 2:1 в пользу «Зенита».

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sv_1969
sv_1969
08 июля в 19:27
Дима Нострадамус))
Гость
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