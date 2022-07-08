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Салихова выступила за возвращение пива на российские стадионы

08 июля 2022, 18:37

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о противниках возвращения пива на российских стадионах.

Доводы всех моралистов-противников пива ничтожны. Вспоминаются слова классика: «Если человек не курит и не пьет, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?»

В Германии пиво разрешено на стадионах и при этом ВВП самый высокий в Европе. Потому что пиво — это про бизнес и качественный сервис, а не про напиться. Там где пиво, там и повышенный спрос на кейтеринг, такси и так далее. Везде выигрывает бизнес.

Кстати, сами моралисты не прочь выпить в VIP-ложах. Но простым людям разрешается только квас, морс и минералка. Я не говорю о том, сколько доходов теряют клубы от запрета продажи и рекламы алкогольного пива. «Учитесь зарабатывать», — говорят они. Ну вот пусть сами научат, каким образом в нынешних условиях, когда не то что новые источники доходов недоступны, но и старые потеряны безвозвратно.

Если пиво в банках или стаканах оформить в стиле хохломы и гжель и дарить филимоновские свистульки с кокошниками на стадионах, тогда, может, процесс внедрения пива пойдет быстрее?

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 22:47
.
виктор бочарников
виктор бочарников
08 июля в 20:58
Не поможет... а вот если эту дамочку вывести из медийного пространства, и не печатать всякую чушь, возможно помогло.
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 20:15
Опять эта Зулейха
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 20:13
Почему дают слово этой женщине?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
08 июля в 20:08
Вот что заграничный диплом экономиста делает...Какой позор...
vlasovca
vlasovca
08 июля в 19:31
Пиво сейчас хорошего нет. Лично я предпочитаю ВОДОЧКУ!!!
ДСА
ДСА
08 июля в 19:30
Хоть тут знает как денег заработать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 19:09
И ВИП-ложи с кабинками для эскортниц! Тогда дела ваще попрут, скучный матч можно разнообразить до предела...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
08 июля в 19:07
Давно надо пиво вернуть на стадионы, только с нормальным обслуживанием. Разговоры, что люди будут напиваться, ничтожны - в перерыве один бокал они и успеют выпить.

Смешно, когда правительство "беспокоится" о людях, запрещая им выпить бокал пива, зато не запрещает предприятиям и добывающим компаниям превратить Челябинск и другие города в дымные гетто с зашкаливающим фоном по всем показателям.
dadrail
dadrail
08 июля в 18:38
Заодно и сигареты вернуть... раньше Беломор курили...:)))
Гость
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