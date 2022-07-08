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В «Химках» объяснили подписание Аяза Гулиева

08 июля 2022, 20:46

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал трансфер полузащитника Аяза Гулиева.

Аяз входил в наш расширенный список. Он имеет неплохую спартаковскую школу, играл во всех молодежных сборных. Гулиев — хороший опорник, мы рады его подписанию. Плюс возраст — 25 лет. Это как раз те необходимые компоненты, которые мы рассматриваем при заключении контрактов.

Также мы провели углубленное медицинское обследование, Гулиев максимально здоров. Посоветовались с Юраном и пришли к общей позиции, что Аяз поможет «Химкам», учитывая его возраст, физическое состояние и практику, которую он получил, играя в молодежных сборных, «Спартаке» и Туле.

Аяз заряжен, хочет играть. Нам импонирует его желание. Мы как раз именно с такими игроками и заключаем контракты, все настроены на результат: и Гулиев, и Давыдов, которые хотят себя проявить на самом высоком уровне спустя большое время забвения.

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Ironigor
Ironigor
08 июля в 20:54
Химкам действительно теперь нехватка в услугах Кокорина и тогда всё пойдёт как по маслу !))
Гость
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