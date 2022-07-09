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Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру»

09 июля 2022, 13:57

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в какой-либо из клубов чемпионата Турции.

Не удивлюсь, если он завершит карьеру. Драки за него нет. Обычно, когда есть свободный агент, за него все бьются. А тут игрок свободный, но даже не представляю, где он окажется. Самый лучший вариант для него, наверное, «Сочи». Они отдали Кассьерру, он мог бы там играть, плюс Сочи — хорошее место для семьи. Но не знаю, захочет ли Дзюба сам. У него есть возможность выбора, он заработал за карьеру. Думаю, если бы куда-то рвался, его переход давно бы объявили.

Ранее сообщалось, что Дзюба мог перейти в клуб из РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
09 июля в 21:43
А за кого после 33 была драка?
Даже от Месси все отнекивались Барса сделала вид что у неё нет денег, Пеп сказал - ну его на..., Немцы , как в общем и англичане его просто как футболиста не рассматривали.
33 это возраст когда рушатся мечты и иллюзии
ABir
ABir
09 июля в 16:21
Да, может позволить себе больше вообще не работать, если разумно распоряжаться и расходовать нажитое
виктор бочарников
виктор бочарников
09 июля в 15:52
Если бы он был не скандально -медийной личностью , а футболистом ,мог бы и поиграть, но возможно и поиграет,если спустится с небес и снизит свои запросы.
STVA 1
STVA 1
09 июля в 15:26
А что дальше будет то))
drug01
drug01
09 июля в 15:25
Пожалуй ещё рано, надо на пенсию заработать!
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 14:27
Пора закругляться Дзюбе.
МапС
МапС
09 июля в 14:23
Точно в Сочи. В дендрарий.
Ironigor
Ironigor
09 июля в 14:22
Да уже все устали удивляться, выходками Дзюбы, Дзюбашки , Дзюбпула !)
jkjer8599vj6
jkjer8599vj6
09 июля в 14:07
а ему деваться некуда...
4hca3c2w6mdj
4hca3c2w6mdj
09 июля в 14:03
Пойдёт в кино для взрослых
ДСА
ДСА
09 июля в 13:59
Сопьется...и загубит свою жизнь.
wnud5x37z4zy
wnud5x37z4zy
09 июля в 13:58
Я тоже
Гость
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