Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода экс-нападающего «Зенита» в какой-либо из клубов чемпионата Турции.

Не удивлюсь, если он завершит карьеру. Драки за него нет. Обычно, когда есть свободный агент, за него все бьются. А тут игрок свободный, но даже не представляю, где он окажется. Самый лучший вариант для него, наверное, «Сочи». Они отдали Кассьерру, он мог бы там играть, плюс Сочи — хорошее место для семьи. Но не знаю, захочет ли Дзюба сам. У него есть возможность выбора, он заработал за карьеру. Думаю, если бы куда-то рвался, его переход давно бы объявили.