Радченко: «„Спартак“ поражение в матче легенд очень сильно задело»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» поделился впечатлениями от матча ветеранов этих команд (2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга).

Очень трогательно. Всем очень понравилось. Пообщались и, конечно, есть ностальгия всем вместе выйти на легендарный стадион «Петровский». Это чувствовалось и в раздевалке перед игрой и после. Самые приятные впечатления. Очень здорово, спасибо организаторам, спасибо руководителям РФС , что устроили такой праздник для болельщиков и для всего Питера.

После игры у нас были мероприятия, и «Спартак» это поражение очень сильно задело. И были такие предложения, что они такую же историю сделают в Москве. Это будет матч реванш. Хотелось бы очень повторить эту историю – чтобы матч-реванш прошёл в «Лужниках».