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Радченко: «„Спартак“ поражение в матче легенд очень сильно задело»

09 июля 2022, 12:05

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от матча ветеранов этих команд (2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга).

Очень трогательно. Всем очень понравилось. Пообщались и, конечно, есть ностальгия всем вместе выйти на легендарный стадион «Петровский». Это чувствовалось и в раздевалке перед игрой и после. Самые приятные впечатления. Очень здорово, спасибо организаторам, спасибо руководителям РФС, что устроили такой праздник для болельщиков и для всего Питера.

После игры у нас были мероприятия, и «Спартак» это поражение очень сильно задело. И были такие предложения, что они такую же историю сделают в Москве. Это будет матч реванш. Хотелось бы очень повторить эту историю – чтобы матч-реванш прошёл в «Лужниках».

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
09 июля в 14:20
Не корову ж проиграли,прям там!!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 12:43
Реванш - это хорошо! И надо. Только когда?
shlomo2
shlomo2
09 июля в 12:17
Это очень правильное мнение....ХОЧУ матч-реванш в Луже!!!!!
42b7sr3xmmec
42b7sr3xmmec
09 июля в 12:07
Может и так
Гость
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