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Непомнящий: «Для меня, безусловно, „Зенит“ фаворит по всем факторам»

09 июля 2022, 13:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий ожидает хорошей игры в матче за Суперкубок России.

Ожидания самые позитивные. Думаю, что будет очень интересная игра, с повышенной мотивацией с обеих сторон. «Спартак» не побеждает в Питере 10 лет? Мне кажется, в этом составе «Спартака» нет таких людей, у которых такая память глубокая. Да, должна быть повышенная мотивация. Но поможет ли это? У меня есть сомнения. Для меня, безусловно, «Зенит» фаворит по всем факторам — по составу, по игре. Конечно, домашняя публика. В футболе в таких играх всё бывает. Всё может закончиться непредсказуемо. Как нулевой ничьей, так и разгромным счётом в обе стороны. Хотя потенциал сейчас у «Спартака», на мой взгляд, намного ниже.

Ранее на данную тему высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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Все комментарии
протон
протон
09 июля в 21:44
Что тут может произойти? Да ничего хорошего для Спартака.
Мало того,что Спартак слабее Зенита так ещё игру назначили на домашний стадион Зенита при значительном перевесе болельщиков Зенита.
shlomo2
shlomo2
09 июля в 15:22
По раскладам Да, но мячик круглый...
67e42sf6qqs9
67e42sf6qqs9
09 июля в 14:01
А выиграет Спартак
Ironigor
Ironigor
09 июля в 13:50
Реалии таковы, что Зенит на сегодняшний день сильней .
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