Непомнящий: «Для меня, безусловно, „Зенит“ фаворит по всем факторам»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий ожидает хорошей игры в матче за Суперкубок России.
Ожидания самые позитивные. Думаю, что будет очень интересная игра, с повышенной мотивацией с обеих сторон. «Спартак» не побеждает в Питере 10 лет? Мне кажется, в этом составе «Спартака» нет таких людей, у которых такая память глубокая. Да, должна быть повышенная мотивация. Но поможет ли это? У меня есть сомнения. Для меня, безусловно, «Зенит» фаворит по всем факторам — по составу, по игре. Конечно, домашняя публика. В футболе в таких играх всё бывает. Всё может закончиться непредсказуемо. Как нулевой ничьей, так и разгромным счётом в обе стороны. Хотя потенциал сейчас у «Спартака», на мой взгляд, намного ниже.
Ранее на данную тему высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Мало того,что Спартак слабее Зенита так ещё игру назначили на домашний стадион Зенита при значительном перевесе болельщиков Зенита.
Мало того,что Спартак слабее Зенита так ещё игру назначили на домашний стадион Зенита при значительном перевесе болельщиков Зенита.