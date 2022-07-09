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Мостовой: «Тяжело всё-таки играть 11 на 11, когда тебе под 50 лет»

09 июля 2022, 13:34

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча ветеранов «Зенита» и «красно-белых».

Вчера матч получился хорошим, всё прошло замечательно, но мне кажется, что надо поменять немного формат. Тяжело всё-таки играть 11 на 11, когда тебе под 50 лет, а кому-то 45. Разница огромная, поэтому «Зенит» и выиграл.

Проводить подобные матчи каждый год? Думаю, можно, это замечательная идея. Но, повторюсь, надо изменить формат. Перед чемпионатом мира были выставочные матчи, играли мы в формате 5 на 5 на упрощённой, укороченной коробке. Можно сделать формат 8 на 8 и чтобы болельщики стояли у кромки поля.

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Все комментарии
протон
протон
09 июля в 21:58
Судя по нашим игрокам, нашим футболистам тяжело бегать в 16-30 лет, после 30 уже пешком по полю.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 15:36
В принципе Саня прав
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 14:36
Количество игроков надо добавлять прямо пропорционально возрасту
Птица Феникс
Птица Феникс
09 июля в 14:28
Тут он прав.
Comentarios
Comentarios
09 июля в 13:43
Еще и матч из дома смотрел
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 13:41
Сам трубку не брал. Вышел бы - и зарешал) Аршавин - Кержаков - сила! Но скорости, конечно, не те...
9hnvmexup9dy
9hnvmexup9dy
09 июля в 13:37
Тут он прав
Гость
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