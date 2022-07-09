Мостовой: «Тяжело всё-таки играть 11 на 11, когда тебе под 50 лет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча ветеранов «Зенита» и «красно-белых».

Вчера матч получился хорошим, всё прошло замечательно, но мне кажется, что надо поменять немного формат. Тяжело всё-таки играть 11 на 11, когда тебе под 50 лет, а кому-то 45. Разница огромная, поэтому «Зенит» и выиграл.

Проводить подобные матчи каждый год? Думаю, можно, это замечательная идея. Но, повторюсь, надо изменить формат. Перед чемпионатом мира были выставочные матчи, играли мы в формате 5 на 5 на упрощённой, укороченной коробке. Можно сделать формат 8 на 8 и чтобы болельщики стояли у кромки поля.