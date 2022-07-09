Колосков: «„Зенит“ сейчас лучше подготовлен и является фаворитом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок России.

Безусловно, ожидаю интересного матча за Суперкубок — обе команды будут серьезно настроены, сезон начинается, нужно сразу себя показать. Сильнее будет тот, кто лучше подготовится. Конечно, у «Зенита» есть определенное преимущество в мастерстве футболистов, которые приехали из Бразилии и в наигранности состава. А у «Спартака», в свою очередь, присутствует элемент неожиданности и желание доказать свою правоту. Так что матч будет зрелищным, скоростным и силовым.

Лично у меня ощущение, что «Зенит» сейчас лучше подготовлен и является фаворитом. Но что будет на поле — другой вопрос, случиться может всякое.