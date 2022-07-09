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Р. Нигматуллин: «Сейчас „Спартак“ очень непредсказуем»

09 июля 2022, 12:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок России.

Фаворит матча – «Зенит». Конечно, у них побольше шансов на победу. Сейчас «Спартак» очень непредсказуем, у них снова новый тренер. Чуда в этом матче не жду, потому что за такой период ни одному тренеру чудо совершить невозможно.

У питерцев очень мощная скамейка запасных, они к матчу подходят с минимальными потерями. Если во время игры пойдёт снег случайно, то это повлияет на результат, а так кроме этого, объективных причин больше не вижу, что может помешать питерцам одержать победу.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 16:38
Шансы невелики, но они есть.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 13:38
"Непредсказуем, хаотичен, не имеет ничего общего с нордическим")
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
09 июля в 13:22
В 20 веке Спартак бил рекорды, в 21 веке Спартак бьёт антирекорды.
Вы говорите не предсказуем?
drug01
drug01
09 июля в 13:06
Может с испугу грохнуть
sf2gvm78wuyr
sf2gvm78wuyr
09 июля в 13:02
Так оно и есть
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
09 июля в 13:00
Сегодня вечером посмотрим на что готовы.
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