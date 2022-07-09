Р. Нигматуллин: «Сейчас „Спартак“ очень непредсказуем»

Экс-вратарь сборной России порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок России.

Фаворит матча – «Зенит». Конечно, у них побольше шансов на победу. Сейчас «Спартак» очень непредсказуем, у них снова новый тренер. Чуда в этом матче не жду, потому что за такой период ни одному тренеру чудо совершить невозможно.

У питерцев очень мощная скамейка запасных, они к матчу подходят с минимальными потерями. Если во время игры пойдёт снег случайно, то это повлияет на результат, а так кроме этого, объективных причин больше не вижу, что может помешать питерцам одержать победу.