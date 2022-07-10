Клуб АПЛ предлагает 25 миллионов евро за футболиста «Реала»

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10 июля 2022, 10:17

Полузащитник «Реала» может перейти в «Ньюкасл». Английский клуб предлагает за игрока 25 миллионов евро. Однако «сливочные» рассчитывают выручить с этой сделки не менее 30 миллионов.

Ранее стало известно, что «Реал» не намерен продлевать контракт с Асенсио.