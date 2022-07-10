Клуб АПЛ предлагает 25 миллионов евро за футболиста «Реала»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Ньюкасл». Английский клуб предлагает за игрока 25 миллионов евро. Однако «сливочные» рассчитывают выручить с этой сделки не менее 30 миллионов.
Ранее стало известно, что «Реал» не намерен продлевать контракт с Асенсио.
Вообще не понимаю работу спортивного директора Реала....тратят огромные деньги на подписания игроков ну или на з/п а продать ненужных игроков не могут.
У Асенсио остался год по контракту, продлевать новое соглашение он отказывается, смысл держать его еще год???
Йовича вон держали держали и отпустили даром, еще и з/п будут платить до 2024 года… да, там есть вариант, что Реал получит 50 % от будущей продажи игрока, но когда это произойдет?
Мариано Диас вон тоже вечный запасной, но и его держат....Иско вообще бесплатно ушел - почему нельзя избавляться от таких игроков хоть за какие нибудь деньги?
Вообще не понимаю работу спортивного директора Реала....тратят огромные деньги на подписания игроков ну или на з/п а продать ненужных игроков не могут.
У Асенсио остался год по контракту, продлевать новое соглашение он отказывается, смысл держать его еще год???
Йовича вон держали держали и отпустили даром, еще и з/п будут платить до 2024 года… да, там есть вариант, что Реал получит 50 % от будущей продажи игрока, но когда это произойдет?
Мариано Диас вон тоже вечный запасной, но и его держат....Иско вообще бесплатно ушел - почему нельзя избавляться от таких игроков хоть за какие нибудь деньги?
И вполне оправданное действие со стороны руководства Королевского клуба. А с другой стороны медали если не продлевают контракт то можно сейчас выручить деньги. Потом он бесплатно уйдет. Хотя на деньги Реал особо не смотрит, для них вполне лучше наверно чтобы он отыграл контракт и ушел.
Это не тот клуб который так бы сказать который дорожит каждой копеечкой!))
И вполне оправданное действие со стороны руководства Королевского клуба. А с другой стороны медали если не продлевают контракт то можно сейчас выручить деньги. Потом он бесплатно уйдет. Хотя на деньги Реал особо не смотрит, для них вполне лучше наверно чтобы он отыграл контракт и ушел.
Это не тот клуб который так бы сказать который дорожит каждой копеечкой!))