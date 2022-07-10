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Клуб АПЛ предлагает 25 миллионов евро за футболиста «Реала»

10 июля 2022, 10:17

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Ньюкасл». Английский клуб предлагает за игрока 25 миллионов евро. Однако «сливочные» рассчитывают выручить с этой сделки не менее 30 миллионов.

Ранее стало известно, что «Реал» не намерен продлевать контракт с Асенсио.

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monah-10
monah-10
10 июля в 20:26
25 и Милан предлагает.
sv_1969
sv_1969 ответ Juventus CR7 (раскрыть)
10 июля в 12:30
Не то время щас! Чтобы не дорожить копейкой
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
10 июля в 12:00
Ну про Иско же писали, что это он сам отвергал все предложения, а "Реал" как раз давно его пытался спихнуть.
Juventus CR7
Juventus CR7
10 июля в 11:51, ред.
Я понимаю политику Реала. Это просто случай что Ньюкасл предлагает, другому бы они и за 25 отдали бы. А с Ньюкасла они хотят взять максимум.

И вполне оправданное действие со стороны руководства Королевского клуба. А с другой стороны медали если не продлевают контракт то можно сейчас выручить деньги. Потом он бесплатно уйдет. Хотя на деньги Реал особо не смотрит, для них вполне лучше наверно чтобы он отыграл контракт и ушел.

Это не тот клуб который так бы сказать который дорожит каждой копеечкой!))
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 11:51
За футболиста предлагают много, а за игрока Реала мало.
A.S.A
A.S.A
10 июля в 11:31, ред.
С Ньюкасла можно и 30 требовать)

Вообще не понимаю работу спортивного директора Реала....тратят огромные деньги на подписания игроков ну или на з/п а продать ненужных игроков не могут.

У Асенсио остался год по контракту, продлевать новое соглашение он отказывается, смысл держать его еще год???

Йовича вон держали держали и отпустили даром, еще и з/п будут платить до 2024 года… да, там есть вариант, что Реал получит 50 % от будущей продажи игрока, но когда это произойдет?

Мариано Диас вон тоже вечный запасной, но и его держат....Иско вообще бесплатно ушел - почему нельзя избавляться от таких игроков хоть за какие нибудь деньги?
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ STVA 1 (раскрыть)
10 июля в 11:07
Согласен не менее талантливый Иско ушел из Реала свободным агентом.
STVA 1
STVA 1
10 июля в 10:25
Да отдавайте за 25...хоть какие-то деньги
Гость
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