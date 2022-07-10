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Роналду может стать одноклубником Месси в ПСЖ

10 июля 2022, 08:32

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в ПСЖ.

Футбольный советник парижан Луиш Кампуш ведет переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем на тему возможного подписания Роналду. В случае перехода Роналду станет одноклубником нападающему Лионелю Месси, с которым они постоянно соперничали в годы выступлений в Ла Лиге.

Роналду может покинуть МЮ в ближайшее время, португалец не отправился в предсезонный тур с «дьяволами».

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Все комментарии
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
11 июля в 19:22
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
    11 июля в 17:17
    Ниже логика Хейтеров
    Рон ушел, а Юве прибавил- "гыгы Роналду тащил Юве вниз."
    Рон ушел, а Юве остался на месте-"гыгы Роналду статист."
    Рон ушел, а Юве скатился-"гыгы после Рона хоть потоп."
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
    11 июля в 13:09
    Да хватит уже) эта же песня была как Роналду тянул вниз Ювентус... Рон ушел а Юве еще ниже спустился, без Рона Мю и в десятку бы не попал в этом сезоне..
    112910415
    112910415
    10 июля в 20:52
    упомянутые звёзды давно тайно мечтали играть вместе ! )
    Magmessi
    Magmessi ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    10 июля в 20:19
    Надеюсь не посмотрим.
    Magmessi
    Magmessi
    10 июля в 20:18
    Пускай играет там, на что наиграл, ЛЕ! Получается предатель какой-то!
    Nazi
    Nazi
    10 июля в 18:47
    Катастроф..... лейси не хватало еще и ныряллу б
    Верг
    Верг
    10 июля в 18:08
    Чем больше в Париже звезд, тем хуже и неуправляемей команда
    valt134
    valt134
    10 июля в 17:56
    Воистину неисповедимы Пути ГОСПОДНИ… Но не верю!!!
    Igo0rek
    Igo0rek
    10 июля в 17:29
    Парижан жизнь вообще ничему не учит?!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    10 июля в 15:52
    Ну посмотрим, что из этого выйдет...
    Неэгоист
    Неэгоист
    10 июля в 13:34
    А как же "знаменитое" от многих, что гелевый не хочет играть с "клермонами"??... Или уже лишь бы куда присунуться?... А-ха-ха-ха... Этого никогда не будет... Кто-то решил повеселить публику...
    Elliada
    Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
    10 июля в 13:16
    Ну да. Партнеры ленивые, тренера физруки, а Роналду молодец. Интересно, почему тогда такого суперфутболиста никто не хочет подписать? Наверное, они глупые.
    Per4ick
    Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
    10 июля в 12:53, ред.
    это не моя а твоя логика. действительно пофиг Ювентус был в финале уже давно в отличии от ПСЖ и пофиг что тогда в полузащите играли ПОгба Пирло Видаль, Пьянич Хедира, а когда был Роналду, Рабьо и Бентанкур одно и тоже ведь, кстати с Роналду они один раз были в 1/4 в 2019, потом уже начался спад, но как показало время проблема не в Роналду, а в том что Ювентус запоздал со сменой поколения и после его ухода было это было видно вылетев все так же в 1/8, у ПСЖ такой же был состав и потенциал гораздо выше как и в 2020 и в 2021, пришел Месси и все разрушил как и свой прошлый клуб космической зарплатой
    Elliada
    Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
    10 июля в 12:41
    Судя по твоей логике. До перехода Роналду Ювентус дважды в финале ЛЧ играл, а с ним - 1/8 финала. До перехода Роналду Ювентус 4 года подряд выигрывал Кубок Италии, а с ним только с третьей попытки выиграли Кубок. До него 7 раз чемпионами были, с ним - 4-е место
    Per4ick
    Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
    10 июля в 12:34
    как не вредит команде? рассуждая твоей логикой, до него ПСЖ дошел до финала ЛЧ и был в полуфинале, с ним вылет в 1/8, более того в финал кубка франции даже не вышли, а этого не происходило с 2014 года. об этом молчок ведь такие как ты смотрят только в одну сторону
    Ironigor
    Ironigor
    10 июля в 12:08, ред.
    Роналду может стать одноклубником Месси в ПСЖ.

    Ну вот, есть ещё одна классная идея инсайда для рассылки и разговоров.

    Если действительно в этом вбросе есть доля правды и то что футбольный советник парижан Луиш Кампуш ведет переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем на тему возможного подписания Роналду p, то можно смело утверждать что и советники у ПСЖ никакого отношения не имеют к футболу и спортивный директор с кучей менеджерского состава, которого в ПСЖ предостаточно.

    Если первая волна скупки всех возможных звёзд мирового футбола прошла провально в рамках Лиги Чемпионов, и ничему не научила руководство клуба, и не было сделано никаких стратегических выводов, то этот проект ПСЖ совсем не про футбол ⚽️.

    А в клубе продолжается тактика купить знаменитость, не зависимо от его физических качеств и способности приносить пользу команде, для достижения каких-то результатов и целей в еврокубках.

    Ещё бы им начать переговоры с мастером - каратэ, великолепным Ибра. Который отвечал на вопрос, кто самый лучший футболист в мире - это Марадона , представляете, он даже лучше чем я ! Вот такие нужны игроки для ПСЖ.

    Откровенно говоря уже ПСЖ стала напоминать арабскую, дорогую, брендовую Сувенирную лавку ! Где думают только о том как бы больше продавать ширпотреба с именами игроков звёзд ПСЖ и побольше заработать на телетрансляциях и рекламах. Ну а как ещё объяснить, то что творится внутри и вокруг ПСЖ ?!

    Мне было действительно жалко главного тренера Почеттино, когда ему скупили всю эту партию из разноцветия звёзд. Теперь если действительно продолжится та же самая политика скупок остальных звёзд, которые не попали в первую волну , то уже буду переживать за физическое и психологическое состояние нового тренера Кристофа Гальтье.

    Как-то так, на мой субъективный взгляд.

    Надеюсь что эта новость про Рона чья-то шутка.

    Всем Добра !
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник ответ Бык без трезубца (раскрыть)
    10 июля в 11:58
    Ну да ,сидит на скамейке-не вредит команде, все верно. И ПСЖ Лигу 1 выиграл не потому, что у него элементарно нет конкурентов, а благодаря тому, что Месси не вредил команде вышеназванным способом. И причина неудач МЮ-именно в Роналду, ведь МЮ был на одном уровне с МС и ЛФК, и боролся за золото, но никак не немецкий проходимец, никак не то, что Погба и вся молодая поросль-элементарный балласт(об этом еще Моур говорил), никак не полный провал центральных защитников, да так, что Гарри М разошелся на мемы.
    Dima salev
    Dima salev
    10 июля в 11:48
    Это будет последний вариант для победы в лиге чемпионов для ПСЖ? Или что
    Бык без трезубца
    Бык без трезубца ответ Per4ick (раскрыть)
    10 июля в 11:44, ред.
    Если говорить с позиции любителя футбола, а не фаната тех или иных игроков, то Роналду и Месси уже не прессингуют. Разница в том что в МЮ команда играла через Роналду и команда заняла 6 место в АПЛ, а Месси выиграл Лигу 1. При этом Месси отдал 14 передач, а Роналду 3. Да, Месси играет второстепенную роль в ПСЖ после Мбаппе, но он не потащил команду вниз. А Роналду не смирился бы со второй ролью в команде.
    Просто сейчас выходят новые игроки как Мбаппе и кому-то из игроков атаки нужно прессинговать.
    Что касается Роналду и Месси, то Месси талантлив, у него и дриблинг лучше, он лучше исполняет штрафные, он лучше чувствует мяч и игру, может перебросить мяч или пробить внешней стопой. Роналду атлет, но прямолинейный.
    амурец
    амурец ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
    10 июля в 11:39
      Брулин
      Брулин
      10 июля в 11:31
      Если еще Сталлоне и Шварцнеггера купить, то можно снимать Неудержимые-3
      Elliada
      Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
      10 июля в 11:29
      Мбаппе на 9 игр провел больше, чем Месси, поэтому передач больше. Роналду 2 года со штрафного забить не может. Насчет реализации. Месси забил меньше, но он не вредит команде. Роналду был лучшим бомбардиром Серии А, а Юве скатился на 4-е место, Стал лучшим бомбардиром МЮ, команда скатилась н 6-е место.
      Michael Myers95
      Michael Myers95 ответ Per4ick (раскрыть)
      10 июля в 11:09
        Per4ick
        Per4ick
        10 июля в 10:58, ред.
        эллиада ты лишь передергиваешь факты как всегда как персофан пешехода, но я привел факты банальной статистики которую вы так любите, Мбаппе не играя псевдоплеймейкера отдал больше всех передач в прошлом сезоне , Месси забивал последний раз забивал со штрафного Эквадору на копе (уже прошел год), про его реализацию моментов уже и так все все сказали (худший в топ 5 чемпионатов) ты кроме "Роналду балласт", ничего нового придумать не можешь, итог ты предсказуем и скучен
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        10 июля в 10:52
        Утка подана - садитесь жрать)
        1 984
        1 984
        10 июля в 10:43
        Это будет курс по ускоренному развалу команды.
        Золoтой Мяч
        Золoтой Мяч
        10 июля в 10:32
        Роналду направо, Мбабане в центр, Месси поднападающий, Неймар слева!
        Elliada
        Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
        10 июля в 10:31
          VeniaminS
          VeniaminS
          10 июля в 10:31
          Давай всех в одну компанию!!!
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