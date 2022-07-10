Роналду может стать одноклубником Месси в ПСЖ.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в ПСЖ.
Футбольный советник парижан Луиш Кампуш ведет переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем на тему возможного подписания Роналду. В случае перехода Роналду станет одноклубником нападающему Лионелю Месси, с которым они постоянно соперничали в годы выступлений в Ла Лиге.
Роналду может покинуть МЮ в ближайшее время, португалец не отправился в предсезонный тур с «дьяволами».
Ну вот, есть ещё одна классная идея инсайда для рассылки и разговоров.
Если действительно в этом вбросе есть доля правды и то что футбольный советник парижан Луиш Кампуш ведет переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем на тему возможного подписания Роналду p, то можно смело утверждать что и советники у ПСЖ никакого отношения не имеют к футболу и спортивный директор с кучей менеджерского состава, которого в ПСЖ предостаточно.
Если первая волна скупки всех возможных звёзд мирового футбола прошла провально в рамках Лиги Чемпионов, и ничему не научила руководство клуба, и не было сделано никаких стратегических выводов, то этот проект ПСЖ совсем не про футбол ⚽️.
А в клубе продолжается тактика купить знаменитость, не зависимо от его физических качеств и способности приносить пользу команде, для достижения каких-то результатов и целей в еврокубках.
Ещё бы им начать переговоры с мастером - каратэ, великолепным Ибра. Который отвечал на вопрос, кто самый лучший футболист в мире - это Марадона , представляете, он даже лучше чем я ! Вот такие нужны игроки для ПСЖ.
Откровенно говоря уже ПСЖ стала напоминать арабскую, дорогую, брендовую Сувенирную лавку ! Где думают только о том как бы больше продавать ширпотреба с именами игроков звёзд ПСЖ и побольше заработать на телетрансляциях и рекламах. Ну а как ещё объяснить, то что творится внутри и вокруг ПСЖ ?!
Мне было действительно жалко главного тренера Почеттино, когда ему скупили всю эту партию из разноцветия звёзд. Теперь если действительно продолжится та же самая политика скупок остальных звёзд, которые не попали в первую волну , то уже буду переживать за физическое и психологическое состояние нового тренера Кристофа Гальтье.
Как-то так, на мой субъективный взгляд.
Надеюсь что эта новость про Рона чья-то шутка.
Всем Добра !
Ну вот, есть ещё одна классная идея инсайда для рассылки и разговоров.
Если действительно в этом вбросе есть доля правды и то что футбольный советник парижан Луиш Кампуш ведет переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем на тему возможного подписания Роналду p, то можно смело утверждать что и советники у ПСЖ никакого отношения не имеют к футболу и спортивный директор с кучей менеджерского состава, которого в ПСЖ предостаточно.
Если первая волна скупки всех возможных звёзд мирового футбола прошла провально в рамках Лиги Чемпионов, и ничему не научила руководство клуба, и не было сделано никаких стратегических выводов, то этот проект ПСЖ совсем не про футбол ⚽️.
А в клубе продолжается тактика купить знаменитость, не зависимо от его физических качеств и способности приносить пользу команде, для достижения каких-то результатов и целей в еврокубках.
Ещё бы им начать переговоры с мастером - каратэ, великолепным Ибра. Который отвечал на вопрос, кто самый лучший футболист в мире - это Марадона , представляете, он даже лучше чем я ! Вот такие нужны игроки для ПСЖ.
Откровенно говоря уже ПСЖ стала напоминать арабскую, дорогую, брендовую Сувенирную лавку ! Где думают только о том как бы больше продавать ширпотреба с именами игроков звёзд ПСЖ и побольше заработать на телетрансляциях и рекламах. Ну а как ещё объяснить, то что творится внутри и вокруг ПСЖ ?!
Мне было действительно жалко главного тренера Почеттино, когда ему скупили всю эту партию из разноцветия звёзд. Теперь если действительно продолжится та же самая политика скупок остальных звёзд, которые не попали в первую волну , то уже буду переживать за физическое и психологическое состояние нового тренера Кристофа Гальтье.
Как-то так, на мой субъективный взгляд.
Надеюсь что эта новость про Рона чья-то шутка.
Всем Добра !