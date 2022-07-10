Роналду может стать одноклубником Месси в ПСЖ.

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10 июля 2022, 08:32

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в ПСЖ .

Футбольный советник парижан Луиш Кампуш ведет переговоры с агентом португальца Жорже Мендешем на тему возможного подписания Роналду. В случае перехода Роналду станет одноклубником нападающему Лионелю Месси, с которым они постоянно соперничали в годы выступлений в Ла Лиге.