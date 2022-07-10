Упамекано может покинуть «Баварию» в случае прихода де Лигта

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10 июля 2022, 08:12

Защитник «Баварии» может покинуть клуб в случае прихода в команду футболиста «Ювентуса» .

Упамекано хочет сыграть на чемпионате мира, поэтому ему важно сохранить место в составе. Сообщается, что «Челси» является основным претендентом на защитника. «Бавария» хочет заработать на возможной продаже не менее 50 миллионов евро.