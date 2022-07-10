Упамекано может покинуть «Баварию» в случае прихода де Лигта

Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано может покинуть клуб в случае прихода в команду футболиста «Ювентуса» Матийса де Лигта.
Упамекано хочет сыграть на чемпионате мира, поэтому ему важно сохранить место в составе. Сообщается, что «Челси» является основным претендентом на защитника. «Бавария» хочет заработать на возможной продаже не менее 50 миллионов евро.
Вот Нагельсманн тренер который не всегда использует прессинг или использует его хаотично (то есть не использует его в должной мере). Поэтому его Лейпциг был нестабилен. И как раз Роналду подходит для такого тренера. Например Хайнкесу и Флику по игровым причинам Роналду не подошёл бы.
Вот Нагельсманн тренер который не всегда использует прессинг или использует его хаотично (то есть не использует его в должной мере). Поэтому его Лейпциг был нестабилен. И как раз Роналду подходит для такого тренера. Например Хайнкесу и Флику по игровым причинам Роналду не подошёл бы.