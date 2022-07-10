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Упамекано может покинуть «Баварию» в случае прихода де Лигта

10 июля 2022, 08:12

Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано может покинуть клуб в случае прихода в команду футболиста «Ювентуса» Матийса де Лигта.

Упамекано хочет сыграть на чемпионате мира, поэтому ему важно сохранить место в составе. Сообщается, что «Челси» является основным претендентом на защитника. «Бавария» хочет заработать на возможной продаже не менее 50 миллионов евро.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
10 июля в 11:23
Тут сказать сложно, ведь Лейпциг плохо оборонялся при Нагельсманне, также как и Бавария плохо обороняется с Упамекано. Но состав Баварии позволил Нагельсманну выиграть Бундеслигу, а состав Лейпцига не позволял. Хотя статистика у Упамекано хорошая, один из немногих хороших игроков Лейпцига.
Вот Нагельсманн тренер который не всегда использует прессинг или использует его хаотично (то есть не использует его в должной мере). Поэтому его Лейпциг был нестабилен. И как раз Роналду подходит для такого тренера. Например Хайнкесу и Флику по игровым причинам Роналду не подошёл бы.
A.S.A
A.S.A
10 июля в 08:45
Да уж, Упамекано в Баварии деймтвительно показывает намного слабее игру, чем в свое время показывал в Лейпциге. Может статус Баварии давление оказывает на игроков, и те проваливаются?!
ОПС
ОПС
10 июля в 08:39
Ну и пусть уходит.
VeniaminS
VeniaminS
10 июля в 08:19
Будет борьба за место в состав.
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