ПСЖ может продать 11 футболистов этим летом

ПСЖ готов продать ряд футболистов в летнее трансферное окно.
Парижане планируют расстаться с Лайвеном Курзава, Эриком Эбимбе, Абду Диалло, Идриссой Гейе, Тило Керером, Юлианом Дракслером, Леандро Паредесом, Мауро Икарди, Данилу, Андером Эррерой и Джорджиньо Вейналдумом.
И не дай Бог, они ещё и Шкриньяра подпишут...
И не дай Бог, они ещё и Шкриньяра подпишут...
Noodle hair CR7 – Криштиану Роналду с этой стрижкой:
Считается, что в это время Криш был на пике формы. Ну и да, похоже на лапшу.
Неймар в сборной Бразилии – как правило, там Ней играет сильнее, чем в клубах.
Месси в матчах с «Эйбаром» – явный троллинг Лео, который якобы может забивать только «осасунам» и «эйбарам».
If Pogba – Поль Погба если бы был в форме/если бы не был травмирован/если бы играл у подходящего тренера/если бы Венера не была в Тельце.
Модрич – да, просто Модрич. В любом клубе, сборной, у любого тренера и в любом турнире. Настолько он крутой.
Каземиро в класико – в матчах с «Барселоной» бразилец регулярно выдает топ-футбол.
Марсело в сезоне-2016/17 – тогда он сделал 13 голевых передач во всех турнирах.
Серхио Рамос в любом матче Лиги чемпионов – ну, тут все понятно.
Вирджил Ван Дейк в сезоне-2018/19 – непроходимая защита «Ливерпуля» и победа в Лиге чемпионов.
Трент Александр-Арнольд в сезоне-2019/20 – 4 гола +15 ассистов + победа в АПЛ
Мануэль Нойер в 2014 году – чемпиона мира и лучший вратарь ЧМ с 4 пропущенными мячами.
Noodle hair CR7 – Криштиану Роналду с этой стрижкой:
Считается, что в это время Криш был на пике формы. Ну и да, похоже на лапшу.
Неймар в сборной Бразилии – как правило, там Ней играет сильнее, чем в клубах.
Месси в матчах с «Эйбаром» – явный троллинг Лео, который якобы может забивать только «осасунам» и «эйбарам».
If Pogba – Поль Погба если бы был в форме/если бы не был травмирован/если бы играл у подходящего тренера/если бы Венера не была в Тельце.
Модрич – да, просто Модрич. В любом клубе, сборной, у любого тренера и в любом турнире. Настолько он крутой.
Каземиро в класико – в матчах с «Барселоной» бразилец регулярно выдает топ-футбол.
Марсело в сезоне-2016/17 – тогда он сделал 13 голевых передач во всех турнирах.
Серхио Рамос в любом матче Лиги чемпионов – ну, тут все понятно.
Вирджил Ван Дейк в сезоне-2018/19 – непроходимая защита «Ливерпуля» и победа в Лиге чемпионов.
Трент Александр-Арнольд в сезоне-2019/20 – 4 гола +15 ассистов + победа в АПЛ
Мануэль Нойер в 2014 году – чемпиона мира и лучший вратарь ЧМ с 4 пропущенными мячами.