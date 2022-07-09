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ПСЖ может продать 11 футболистов этим летом

09 июля 2022, 19:43

ПСЖ готов продать ряд футболистов в летнее трансферное окно.

Парижане планируют расстаться с Лайвеном Курзава, Эриком Эбимбе, Абду Диалло, Идриссой Гейе, Тило Керером, Юлианом Дракслером, Леандро Паредесом, Мауро Икарди, Данилу, Андером Эррерой и Джорджиньо Вейналдумом.

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Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
10 июля в 08:26
Самая без толковая команда в плане трансферов, скупают все, что плохо лежит и потом не знают как от них избавиться...
И не дай Бог, они ещё и Шкриньяра подпишут...
Nazi
Nazi
10 июля в 07:15
Список просто супер. Всех нак Вейналдума жаль. Что с ним не так?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
10 июля в 02:55
В Париже распродажа.
амурец
амурец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
10 июля в 00:25
Тут написано что игроков ПСЖ модет продать, а чипсоед кому нужен? Кто его возьмёт?
VeniaminS
VeniaminS
10 июля в 00:11
Аж целый состав команды.
95-shishani-95
95-shishani-95
09 июля в 22:51
А где чипсоед?
95-shishani-95
95-shishani-95
09 июля в 22:50, ред.
Один фанат составил непобедимую сборную:
Noodle hair CR7 – Криштиану Роналду с этой стрижкой:

Считается, что в это время Криш был на пике формы. Ну и да, похоже на лапшу.

Неймар в сборной Бразилии – как правило, там Ней играет сильнее, чем в клубах.

Месси в матчах с «Эйбаром» – явный троллинг Лео, который якобы может забивать только «осасунам» и «эйбарам».

If Pogba – Поль Погба если бы был в форме/если бы не был травмирован/если бы играл у подходящего тренера/если бы Венера не была в Тельце.

Модрич – да, просто Модрич. В любом клубе, сборной, у любого тренера и в любом турнире. Настолько он крутой.


Каземиро в класико – в матчах с «Барселоной» бразилец регулярно выдает топ-футбол.

Марсело в сезоне-2016/17 – тогда он сделал 13 голевых передач во всех турнирах.

Серхио Рамос в любом матче Лиги чемпионов – ну, тут все понятно.


Вирджил Ван Дейк в сезоне-2018/19 – непроходимая защита «Ливерпуля» и победа в Лиге чемпионов.

Трент Александр-Арнольд в сезоне-2019/20 – 4 гола +15 ассистов + победа в АПЛ

Мануэль Нойер в 2014 году – чемпиона мира и лучший вратарь ЧМ с 4 пропущенными мячами.
memphis
memphis
09 июля в 22:34
Фикс прайс
Bensurr
Bensurr
09 июля в 21:24
Не вижу гнома в списке
протон
протон
09 июля в 21:02
Думаю, что ПСЖ стоит подписать Фофану из Ланса
drug01
drug01
09 июля в 20:40
Целый состав в замене
t8q5megtyt8e
t8q5megtyt8e
09 июля в 20:34
Это уже будет другая команда...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
09 июля в 20:34
Вот это набор футболистов.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ shlomo2 (раскрыть)
09 июля в 20:25
Разные игроки покупались при разных тренерах, а не при одном. Видимо потерялась структурность состава и стиля который хотел бы видеть Гальтье. Но перечисленные игроки могли бы усилить другие команды которые им бы подошли.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
09 июля в 20:01
Парижский модный показ.
shlomo2
shlomo2
09 июля в 19:56
Ну это почти целая команда...:)))
Ironigor
Ironigor
09 июля в 19:53
Пора уже начинать распродажу , SALE 50% скидки !)
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