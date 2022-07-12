Кечинов: «Если „Спартак“ займёт место не ниже десятого – уже успех»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от выступления команды в предстоящем сезоне РПЛ.
Если «Спартак» займет место не ниже десятого – это уже будет успех, небольшое продвижение вперед. О борьбе за чемпионство речи не идет, максимум – борьба за призовые места. При определенном стечении обстоятельств, спартаковцы могут вклиниться в тройку. Но для этого должны возникнуть проблемы у ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». Крупное поражение «Спартака» в матче за Суперкубок – показательный момент. Была важная встреча, за трофей, при полном стадионе. «Зенит» показал, что он на две головы сильнее «Спартака». «Спартаку» нужно усиление, вот только кто из качественных легионеров приедет к нам? Надо смотреть в сторону бразильского рынка, сербского, африканского.
Посмотрел матчи «Зенита» с ЦСКА и со «Спартаком» и лишний раз убедился, что проблем у питерцев не будет. Навязать им конкуренцию могло бы «Динамо», но у команды сменился главный тренер, ушли несколько лидеров. На данный момент «Зенит» является сильнейшим клубом России, причем по всем компонентам.