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Кечинов: «Если „Спартак“ займёт место не ниже десятого – уже успех»

12 июля 2022, 01:29

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от выступления команды в предстоящем сезоне РПЛ.

Если «Спартак» займет место не ниже десятого – это уже будет успех, небольшое продвижение вперед. О борьбе за чемпионство речи не идет, максимум – борьба за призовые места. При определенном стечении обстоятельств, спартаковцы могут вклиниться в тройку. Но для этого должны возникнуть проблемы у ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». Крупное поражение «Спартака» в матче за Суперкубок – показательный момент. Была важная встреча, за трофей, при полном стадионе. «Зенит» показал, что он на две головы сильнее «Спартака». «Спартаку» нужно усиление, вот только кто из качественных легионеров приедет к нам? Надо смотреть в сторону бразильского рынка, сербского, африканского.

Посмотрел матчи «Зенита» с ЦСКА и со «Спартаком» и лишний раз убедился, что проблем у питерцев не будет. Навязать им конкуренцию могло бы «Динамо», но у команды сменился главный тренер, ушли несколько лидеров. На данный момент «Зенит» является сильнейшим клубом России, причем по всем компонентам.

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протон
протон
12 июля в 01:47
Если Спартак будет весь матч играть как первые 20-25 минут с Зенитом на Суперкубок, то поборется за что-то посерьёзнее.
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