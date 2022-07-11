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Экс-игрок ЦСКА Масалитин: «Мы не знаем, чего хочет сам Дзюба»

11 июля 2022, 23:47

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном завершении карьеры форварда Артёма Дзюбы.

Мы не знаем, чего хочет сам Артём. Просто играть или зарабатывать деньги. У него должны быть предложения из арабских клубов. Если он в форме, конечно, он пригодится. Его же в один момент приглашал «Урал». Но понятно, что у каждого свои финансовые запросы.

Если ты работаешь за десять рублей, а потом тебя приглашают за условный рубль, конечно, тяжело согласиться. Здесь нужно понимать: либо деньги, либо продолжаешь игровую карьеру.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо объяснил, почему Дзюба не может найти себе клуб в Европе.

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drug01
drug01
12 июля в 00:04
Слишком много разговоров!!!
Futurista
Futurista
11 июля в 23:50
stanichnik
stanichnik
11 июля в 23:49
За "рубль" он не согласится, но в РПЛ ему "червонец" никто не предложит, максимум "трояк".
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