Экс-игрок ЦСКА Масалитин: «Мы не знаем, чего хочет сам Дзюба»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном завершении карьеры форварда .

Мы не знаем, чего хочет сам Артём. Просто играть или зарабатывать деньги. У него должны быть предложения из арабских клубов. Если он в форме, конечно, он пригодится. Его же в один момент приглашал «Урал». Но понятно, что у каждого свои финансовые запросы.

Если ты работаешь за десять рублей, а потом тебя приглашают за условный рубль, конечно, тяжело согласиться. Здесь нужно понимать: либо деньги, либо продолжаешь игровую карьеру.