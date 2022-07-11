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Орлов: «Не представляю „Зенит“ без Миллера. Он настоящий фанат»

11 июля 2022, 23:17

Спортивный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о роли руководителя «Газпрома» Алексея Миллера в успехах «Зенита».

Глава «Газпрома» футболом интересуется по-настоящему? По-настоящему! И он — самый преданный «Зениту» болельщик. Настоящий фанат, и главное — все делает для команды. Если Миллера не будет, я и не представляю, как «Зенит» станет существовать. Он во всем участвует — от всяких приглашений до контрактов, он ведь все подписывает. У него есть несколько советчиков. Я, наверное, один из них.

Алексей Борисович мне иногда сам звонит. Идет передача на «Радио „Зенит“» — он наберет в перерыве: «Геннадий Сергеевич, я опять слушаю вашу программу в машине». После чемпионата мира я вел «Экспертизу „Зенита“» в прямом эфире, принимал звонки слушателей, отвечая на их вопросы. И один из них был такой: продлят или нет контракт Семаку после первого его чемпионства?

Миллер тогда в перерыве тоже позвонил и рассказал, что у Семака — год продления автоматом после достижения такого результата, но клуб ему готовит трехлетний контракт. «Я могу это объявить в эфире?» — спрашиваю. — «Объявите». Представляете, как это было воспринято народом, когда я по радио все рассказал: вот только что позвонил Алексей Борисович и заявил…

Сейчас официального объявления о новом контракте с Семаком не было. Видимо, пока не могут договориться по деньгам. Сергей Богданович уже может ставить свои условия — все-таки четырехкратный чемпион. Он по духу — европеец, хороший, но не простой парень.

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Все комментарии
autochthon
autochthon
12 июля в 17:15
А Миллера без газпрома, а газпрома без денег
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 12:51
Лёха Миллер-он фанат,
финансист,и просто брат-
молча в шарфике сидит
и деньгами шевелит.
161регион
161регион
12 июля в 07:25
Не представляю бомжей без газа)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
12 июля в 00:38
Гена ! Молись Богу ,чтобы у нас газ в недрах не закончился ! Встал утром ,пошёл на кухню ,зажёг конфорку . Если горит ,то Зенит -чемпион ! И радуйся жизни дальше ! ))
протон
протон
12 июля в 00:11
Зенит без Миллера, как Миллер без Путина...
Ironigor
Ironigor
11 июля в 23:24, ред.
Как любимая игрушка у ребёнка.
Futurista
Futurista
11 июля в 23:20
Звучит как "Не представляю Зенит без газа")...
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