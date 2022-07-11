Орлов: «Не представляю „Зенит“ без Миллера. Он настоящий фанат»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о роли руководителя «Газпрома» Алексея Миллера в успехах «Зенита».

Глава «Газпрома» футболом интересуется по-настоящему? По-настоящему! И он — самый преданный «Зениту» болельщик. Настоящий фанат, и главное — все делает для команды. Если Миллера не будет, я и не представляю, как «Зенит» станет существовать. Он во всем участвует — от всяких приглашений до контрактов, он ведь все подписывает. У него есть несколько советчиков. Я, наверное, один из них.

Алексей Борисович мне иногда сам звонит. Идет передача на «Радио „Зенит“» — он наберет в перерыве: «Геннадий Сергеевич, я опять слушаю вашу программу в машине». После чемпионата мира я вел «Экспертизу „Зенита“» в прямом эфире, принимал звонки слушателей, отвечая на их вопросы. И один из них был такой: продлят или нет контракт Семаку после первого его чемпионства?

Миллер тогда в перерыве тоже позвонил и рассказал, что у Семака — год продления автоматом после достижения такого результата, но клуб ему готовит трехлетний контракт. «Я могу это объявить в эфире?» — спрашиваю. — «Объявите». Представляете, как это было воспринято народом, когда я по радио все рассказал: вот только что позвонил Алексей Борисович и заявил…

Сейчас официального объявления о новом контракте с Семаком не было. Видимо, пока не могут договориться по деньгам. Сергей Богданович уже может ставить свои условия — все-таки четырехкратный чемпион. Он по духу — европеец, хороший, но не простой парень.