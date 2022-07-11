Гаджиев высказался по поводу возможного завершения карьеры Дзюбы

Заслуженный тренер России высказался о возможном завершении карьеры .

Артём может помочь целому ряду клубов РПЛ , но здесь многое зависит от Дзюбы. Согласится ли он с тем, что ему будут предлагать. У каждого человека свои взгляды на будущее. Один хочет на Средиземное море и там провести какое-то количество времени, а другой – быть тренером. Юра Жирков, например, хочет играть и был готов играть в клубах более низкого уровня, а Дзюба, может быть, этого не хочет.

Говорить о тренерской карьере Дзюбы рано. Проводить знак равенства между хорошим игроком и хорошим тренером – это серьезная ошибка. Это две совершенно разные профессии в одном деле. Вспомните Марадону – величайший футболист, а тренерская карьера была скорее вывеской, красивой ширмой. Для тренера нужны образование и опыт.

Многие мои молодые игроки потом становились тренерами, помогали мне. Только со временем игрок начинает понимать, как строится тренерская работа. Простой пример с Карякой. Хороший футболист – играл за сборную, в «Бенфике», но однажды, придя из раздевалки ко мне в тренерскую, он сказал: «Неужели и я был такой дурак». Конечно, это все было сказано по-доброму. Между тренером и игроками должны быть нормальные отношения. И тренер, как более опытный человек, должен управлять этим процессом.