Мостовой: «Дзюбе ни в коем случае нельзя завершать карьеру»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поддержал форварда .

Дзюбе ни в коем случае нельзя завершать карьеру. Несмотря на то, что говорят о недостатке скорости, есть много других хороших качеств, которые позволят ему играть в любой команде.

В Суперкубке первые 30 минут «Зенит» ничего не мог создать, были одни навесы в штрафную, где им не хватило Артема. Зацепиться за мяч, ударить головой – Артем делал это великолепно.