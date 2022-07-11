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Мостовой: «Дзюбе ни в коем случае нельзя завершать карьеру»

11 июля 2022, 16:38

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поддержал форварда Артема Дзюбу.

Дзюбе ни в коем случае нельзя завершать карьеру. Несмотря на то, что говорят о недостатке скорости, есть много других хороших качеств, которые позволят ему играть в любой команде.

В Суперкубке первые 30 минут «Зенит» ничего не мог создать, были одни навесы в штрафную, где им не хватило Артема. Зацепиться за мяч, ударить головой – Артем делал это великолепно.

Дзюба пригодится многим. «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, ему можно в любой клуб идти, на их месте я бы взял его не глядя.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Сп62 (раскрыть)
11 июля в 20:38
Ну не знаю! Слишком у него ЧСВ зашкаливает!
Сп62
Сп62 ответ STVA 1 (раскрыть)
11 июля в 20:30
А так оно скорей всего и будет. Он же себе не враг.
STVA 1
STVA 1
11 июля в 16:43
Дык если хочет играть надо апетит умерить и глядишь возьмет кто нить!
Гость
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