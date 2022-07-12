«Манчестер Юнайтед» может перехватить Тилеманса у «Арсенала»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.
По данным источника, «красные дьяволы» рассматривают бельгийца в качестве альтернативы Рубену Невешу из «Вулверхэмптона». Если МЮ не сможет подписать Невеша, клуб переключит своё внимание на Тилеманса.
На данный момент основным претендентом на трансфер Тилеманса является «Арсенал».
Так волки дешевле Грилиша его отпускать не собираются, так было уже сказано в СМИ. На него много кто претендовал, но сразу остыли как узнали о сумме неустойки.
Что касается Вулверхэмптона, то сама скаутская служба волков одна из лучших в АПЛ. У Мендеша всего несколько клиентов которые оказались топами - Жота (который уже перешёл в Ливерпуль), Невеш и Моутинью (но он возрастной, хотя топ). Остальные лавочники, а ведь есть такие игроки как Дендонкер, Райан Айт-Нури, Джонни, Траоре. Хотя говорят он является негласным советником клуба. Если многих игроков подбирал Мендеш, то и тренера толкового могли бы пригласить, чтобы раскрыть этих игроков и перепродавать, а возможно бороться за трофеи. Так как Мендеш получает свои комиссионные от перехода игрока. Мендеш сотрудничает с волками, но слишком много игроков, тут может быть заслуга и скаутской службы.
Так волки дешевле Грилиша его отпускать не собираются, так было уже сказано в СМИ. На него много кто претендовал, но сразу остыли как узнали о сумме неустойки.
Что касается Вулверхэмптона, то сама скаутская служба волков одна из лучших в АПЛ. У Мендеша всего несколько клиентов которые оказались топами - Жота (который уже перешёл в Ливерпуль), Невеш и Моутинью (но он возрастной, хотя топ). Остальные лавочники, а ведь есть такие игроки как Дендонкер, Райан Айт-Нури, Джонни, Траоре. Хотя говорят он является негласным советником клуба. Если многих игроков подбирал Мендеш, то и тренера толкового могли бы пригласить, чтобы раскрыть этих игроков и перепродавать, а возможно бороться за трофеи. Так как Мендеш получает свои комиссионные от перехода игрока. Мендеш сотрудничает с волками, но слишком много игроков, тут может быть заслуга и скаутской службы.