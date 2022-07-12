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«Манчестер Юнайтед» может перехватить Тилеманса у «Арсенала»

12 июля 2022, 09:34

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

По данным источника, «красные дьяволы» рассматривают бельгийца в качестве альтернативы Рубену Невешу из «Вулверхэмптона». Если МЮ не сможет подписать Невеша, клуб переключит своё внимание на Тилеманса.

На данный момент основным претендентом на трансфер Тилеманса является «Арсенал».

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ galem72 (раскрыть)
12 июля в 14:09, ред.
Речь о Вулверхэмптоне? И конкретно о ком? О Невеше?
Так волки дешевле Грилиша его отпускать не собираются, так было уже сказано в СМИ. На него много кто претендовал, но сразу остыли как узнали о сумме неустойки.
Что касается Вулверхэмптона, то сама скаутская служба волков одна из лучших в АПЛ. У Мендеша всего несколько клиентов которые оказались топами - Жота (который уже перешёл в Ливерпуль), Невеш и Моутинью (но он возрастной, хотя топ). Остальные лавочники, а ведь есть такие игроки как Дендонкер, Райан Айт-Нури, Джонни, Траоре. Хотя говорят он является негласным советником клуба. Если многих игроков подбирал Мендеш, то и тренера толкового могли бы пригласить, чтобы раскрыть этих игроков и перепродавать, а возможно бороться за трофеи. Так как Мендеш получает свои комиссионные от перехода игрока. Мендеш сотрудничает с волками, но слишком много игроков, тут может быть заслуга и скаутской службы.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ЮЗИК (раскрыть)
12 июля в 13:50
А МЮ как обычно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 июля в 12:20
Обычный игрок как по мне. Точно не усиление МЮ. Мало чем лучше того же Лингарда.
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 11:50
Похоже из Лестера он по любому уйдет.
galem72
galem72
12 июля в 10:40
С лисами тяжело контактировать. Они, как обычно, затребуют у МЮ космическую сумму, которая очевидно не укладывается в новую политику развития. Так что, думаю, придется болтать с китайскими Волками, тем более их крёстным отцом в Европе является небезызвестный всем делец Мендеш.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 09:46
Арсенал как обычно упустит
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