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Гвардиол может заменить Аке в «Манчестер Сити»

12 июля 2022, 07:48

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может перейти в «Челси», в связи с этим «горожане» активизировали поиски игрока на замену.

Сообщается, что Йошко Гвардиол выбран «Сити» для усиления защиты.

Хорват из «РБ Лейпциг» — один из самых многообещающих футболистов в Европе, но его будет не так просто подписать, поскольку защитник близок к продлению контракта с немецкой командой.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
12 июля в 09:30
Аке отлично играл в Борнмуте но перешел в Сити и не вписался в игру Пепа, и теперь играет по большим праздникам.....
Йошко считается одним из талантливых и многообещающих центральных защитников европы, имеет постоянную игровую практику в Лейпциге и сейчас его хотят переманить в Сити, и если он так же не подойдет Гвардиоле, то будет играть по праздникам вместо Аке) а оно ему нужно???
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 09:21
Чтобы выиграть лч в команде должен быть хорват))))
Птица Феникс
Птица Феникс
12 июля в 08:14
Ну и так.
Caniggia
Caniggia
12 июля в 08:13
Гвардиоле понадобился Гвардиол! Это было неизбежно!
sv_1969
sv_1969
12 июля в 08:10
А надо ли ему это на данный момент?
xbyg648p7eg7
xbyg648p7eg7
12 июля в 07:55
Это весьма любопытно
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