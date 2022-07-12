Гвардиол может заменить Аке в «Манчестер Сити»

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12 июля 2022, 07:48

Защитник «Манчестер Сити» может перейти в «Челси», в связи с этим «горожане» активизировали поиски игрока на замену.

Сообщается, что выбран «Сити» для усиления защиты.

Хорват из «РБ Лейпциг» — один из самых многообещающих футболистов в Европе, но его будет не так просто подписать, поскольку защитник близок к продлению контракта с немецкой командой.