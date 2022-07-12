Гвардиол может заменить Аке в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может перейти в «Челси», в связи с этим «горожане» активизировали поиски игрока на замену.
Сообщается, что Йошко Гвардиол выбран «Сити» для усиления защиты.
Хорват из «РБ Лейпциг» — один из самых многообещающих футболистов в Европе, но его будет не так просто подписать, поскольку защитник близок к продлению контракта с немецкой командой.
Йошко считается одним из талантливых и многообещающих центральных защитников европы, имеет постоянную игровую практику в Лейпциге и сейчас его хотят переманить в Сити, и если он так же не подойдет Гвардиоле, то будет играть по праздникам вместо Аке) а оно ему нужно???
Йошко считается одним из талантливых и многообещающих центральных защитников европы, имеет постоянную игровую практику в Лейпциге и сейчас его хотят переманить в Сити, и если он так же не подойдет Гвардиоле, то будет играть по праздникам вместо Аке) а оно ему нужно???