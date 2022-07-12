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Балотелли намекнул на переход в Ла Лигу

12 июля 2022, 10:36

Нападающий «Аданы Демирспор» Марио Балотелли в своих соцсетях намекнул на то, что в следующем сезоне будет выступать в Ла Лиге.

Форвард опубликовал флаг Испании, футбольный мяч и своё имя, после которого стоит вопросительный знак. Под записью Балотелли оставил опрос для болельщиков, хотели бы они видеть его в Ла Лиге.

85% процентов фанатов поддержали идею перехода Марио в чемпионат Испании, а 15% проголосовали против.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
12 июля в 11:48
Дурачок. Загубил свой талант, хотя такие надежды на него возлагали. Последний раз играл нормально только в «Милане». С тех пор Балотелли умер для серьезного футбола.
alexgurzan
alexgurzan ответ ug8nu372jf22 (раскрыть)
12 июля в 11:02
Странно, проверил на Яндексе, масштаб работает.
Могу посоветовать временно включать режим для ПК в меню Я.браузера, масштаб должен меняться без проблем.
ug8nu372jf22
ug8nu372jf22 ответ alexgurzan (раскрыть)
12 июля в 10:48
Яндекс !
RUSSERG
RUSSERG ответ alexgurzan (раскрыть)
12 июля в 10:42
Просто не привычно после спортса ))
RUSSERG
RUSSERG ответ alexgurzan (раскрыть)
12 июля в 10:42
Благодарю
alexgurzan
alexgurzan ответ RUSSERG (раскрыть)
12 июля в 10:38
Есть ЧМ и Евро, когда они проходят.
Да, состав смешанный.
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