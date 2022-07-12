Балотелли намекнул на переход в Ла Лигу

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12 июля 2022, 10:36

Нападающий «Аданы Демирспор» в своих соцсетях намекнул на то, что в следующем сезоне будет выступать в Ла Лиге.

Форвард опубликовал флаг Испании, футбольный мяч и своё имя, после которого стоит вопросительный знак. Под записью Балотелли оставил опрос для болельщиков, хотели бы они видеть его в Ла Лиге.

85% процентов фанатов поддержали идею перехода Марио в чемпионат Испании, а 15% проголосовали против.