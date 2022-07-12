Балотелли намекнул на переход в Ла Лигу

Нападающий «Аданы Демирспор» Марио Балотелли в своих соцсетях намекнул на то, что в следующем сезоне будет выступать в Ла Лиге.
Форвард опубликовал флаг Испании, футбольный мяч и своё имя, после которого стоит вопросительный знак. Под записью Балотелли оставил опрос для болельщиков, хотели бы они видеть его в Ла Лиге.
85% процентов фанатов поддержали идею перехода Марио в чемпионат Испании, а 15% проголосовали против.
Могу посоветовать временно включать режим для ПК в меню Я.браузера, масштаб должен меняться без проблем.
Могу посоветовать временно включать режим для ПК в меню Я.браузера, масштаб должен меняться без проблем.
Да, состав смешанный.
Да, состав смешанный.